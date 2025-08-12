Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video

CITEȘTE ȘI - Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii

Karol Nawrocki, noul președinte al Poloniei, cere despăgubiri din partea Germaniei, pentru a obține o justiție istorică. El revendică suma de aproximativ 1,3 trilioane de euro, un demers considerat necesar, pe de o parte, pentru a reflecta suferința cauzată de ocupația germană în Polonia, iar pe de alta, pentru a reafirma drepturile istorice ale țării sale

„Polonia nu este partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri, să ne respectăm granița și să fim tratați ca partener egal. În calitate de președinte al Republicii Polone, voi discuta cu cancelarul Germaniei în numele unei Polone suverane și mândre“, a transmis Karol Nawrocki, președintele Poloniei.

Nawrocki a vorbit încă din campania electorală de despăgubirile de război uriașe pe care le va cere Germaniei dacă va ajunge să ocupe funcția de președinte al Poloniei.

„Reparațiile sunt despre dreptate istorică, dar și despre viitorul nostru, și voi lupta pentru ele încă din prima zi a mandatului meu“, a declarat Nawrocki pentru tabloidul Super Express.

Totuși, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că noul guvern de la Berlin consideră încheiată juridic chestiunea reparațiilor aferente celui de-al Doilea Război Mondial. Totuși, el a adăugat că aceasta nu înseamnă că nu pot avea loc discuții cu guvernul polonez în legătură cu proiecte comune și cu idei pentru reconciliere, precizează Agerpres.

