Judecătorii din Ilfov îi bat obrazul ministrului Justiției: A aprobat, dar nu a dat banii

Tribunalul Ilfov a încheiat toate formalitățile de relocare, dar Ministerul Justiției nu a alocat încă bugetul necesar.

Tribunalul Ilfov anunță că a finalizat toate etapele administrative și procedurale prevăzute de lege pentru închirierea unui nou spațiu destinat activității instanței, în condițiile în care actualul sediu nu mai corespunde normelor minime de funcționare și siguranță, iar nivelul de degradare al clădirii afectează grav desfășurarea actului de justiție.

Tribunalul Ilfov și-a îndeplinit toate obligațiile administrative

Potrivit art. 142 alin. (3) din Legea nr. 304/2022: „Bugetul curţilor de apel, al tribunalelor (...) este gestionat de Ministerul Justiţiei, ministrul justiţiei având calitatea de ordonator principal de credite pentru aceste categorii de cheltuieli”.

În calitate de ordonator terțiar de credite, președintele Tribunalului Ilfov a parcurs integral procedura de închiriere, conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 3372/C/31.08.2016, și a identificat un spațiu corespunzător nevoilor funcționale ale instanței.

Prin Raportul procedurii de atribuire aprobat la 3 octombrie 2025, a fost stabilită oferta câștigătoare, etapa finală rămânând semnarea contractului de închiriere, condiționată însă de alocarea creditelor bugetare și de angajament de către Ministerul Justiției.

Ministerul Justiției nu a alocat fondurile necesare

Deși procedura de închiriere a fost aprobată chiar de Ministerul Justiției prin Nota de fundamentare din 17 aprilie 2025, iar instituția a confirmat public, la 23 septembrie 2025, că oferă „sprijin de specialitate” Tribunalului Ilfov, ministerul a comunicat ulterior, prin Adresa nr. 2/65140/10.10.2025, că se află „în imposibilitatea alocării fondurilor solicitate”.

Această poziție contrazice propriile angajamente ale ministerului și blochează finalizarea unei proceduri legale parcurse integral de Tribunalul Ilfov.

Atât Tribunalul Ilfov, cât și Curtea de Apel București, au transmis în mod repetat solicitări de finanțare, inclusiv cu prilejul ultimei rectificări bugetare și în pregătirea bugetului pentru anul 2026, fără a primi un răspuns pozitiv.

Acest lucru arată fie că Ministerul Justiției nu a cerut fondurile la rectificarea bugetară, fie că, deși a primit bani, nu a direcționat sumele necesare către Tribunalul Ilfov, ceea ce denotă lipsa unei prioritizări a nevoilor urgente ale acestei instanțe, neglijată de peste 14 ani.

În ambele situații, concluzia este aceeași: deși are obligația de a asigura fondurile bugetare, Ministerul Justiției nu finanțează încheierea contractului de închiriere, blocând astfel procedura de atribuire.

Activitatea instanței continuă într-un sediu impropriu și periculos

În absența unui buget aprobat, contractul de închiriere nu poate fi semnat, iar activitatea Tribunalului Ilfov continuă într-un sediu impropriu, subdimensionat și periculos.

Clădirea actuală, construită în anul 1970 ca centru de plasament, nu a fost niciodată consolidată seismic, prezintă risc de incendiu din cauza infrastructurii electrice depășite, iar o parte din activitate se desfășoară într-un container modular amplasat în curte — o situație fără precedent în sistemul judiciar românesc.

Pe o suprafață totală de doar 2.700 m² funcționează în prezent trei instanțe – Tribunalul Ilfov, Judecătoria Buftea și Judecătoria Cornetu (relocată provizoriu după incendiul din martie 2024) – în condiții care afectează demnitatea actului de justiție și siguranța tuturor participanților la procese.

Tribunalul Ilfov și-a îndeplinit toate obligațiile legale pentru relocarea activității, în condițiile în care infrastructura actuală a devenit o problemă de siguranță și funcționalitate.