Jens Stoltenberg spune că Rusia încearcă să îngheţe lupta în Ucraina pe timpul iernii

"Ce vedem acum este că Rusia încearcă să impună un fel de îngheţare a acestui război, cel puţin pentru o perioadă scurtă, pentru a se putea regrupa, repara, recupera şi apoi pentru a încerca o ofensivă mai mare în primăvară", a afirmat Stoltenberg în cadrul unui eveniment public organizat de cotidianul britanic Financial Times.



Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice a afirmat că membrii NATO continuă să furnizeze Ucrainei arme şi sprijin "fără precedent", în ciuda îngrijorărilor privind o eventuală epuizare a stocurilor Occidentului.



"Este la fel de important să adăugăm noi sisteme, precum şi să ne asigurăm că sistemele sau armele pe care le-am livrat deja sunt efectiv operaţionale sau funcţionează eficient", a declarat Stoltenberg.



"Asta înseamnă că ei au nevoie de o cantitate importantă de muniţii, de piese detaşate şi de mentenanţă", a precizat el.



Linia frontului în Ucraina s-a stabilizat de când forţele Kievului au obţinut un succes răsunător eliberând oraşul Herson şi zonele din jurul acestuia în partea occidentală a fluviului Nipru luna trecută.



Cele mai violente lupte se concentrează în prezent în jurul oraşului Bahmut, în estul ţării, pe care forţele ruse încearcă să îl cucerească de mai multe luni. SUA se aşteaptă ca luptele să continue într-un "ritm redus" în lunile următoare, cele două părţi aflate în conflict încercând să îşi reconstituie forţele.



Stoltenberg a declarat că "nu are informaţii suplimentare" despre presupusele atacuri cu drone ucrainene asupra unor baze aeriene din Rusia, după ce SUA au spus că "nu au permis şi nu încurajează" astfel de atacuri din partea Kievului.



Şeful NATO estimează în prezent că "nu sunt reunite" condiţiile pentru o rezolvare paşnică a conflictului, "deoarece Rusia nu a arătat niciun semn de angajare în negocieri care să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei", scrie Agerpres.

Comandant rus, executat de mercenarii Wagner. De ce a fost lichidat. A reușit să își avertizeze soția cu câteva zile înainte de a fi ucis

Un fost prizonier rus căruia i-a fost redusă pedeapsa cu închisoarea pentru a i se permite să servească în armata rusă în războiul din Ucraina a fost găsit mort, după ce a susținut că a fost amenințat cu executarea, a raportat site-ul de știri de investigații The Insider, citând ONG-ul pentru drepturile prizonierilor Gulagu.net, scrie The Moscow Times.



Victor Sevalnev, care a fost comandantul celei de-a 7-a companii de puști motorizate a "miliției populare" din Lugansk, i-a spus soției sale Lilia luna trecută prin telefon că va fi împușcat, după ce soldații aflați sub comanda sa au dezertat, a spus Gulagu.net.



Într-o înregistrare a apelului telefonic împărtășit cu The Insider, Sevalnev i-a spus soției sale că va fi scos din spitalul unde se recupera după ce a fost rănit pentru a fi executat.

"Astăzi sunt eu, mâine – un alt [soldat] și atât. Suntem doar material pentru a fi sacrificați. Ministerul Apărării împușcă oameni", i-a spus bărbatul soției sale. VEZI MAI MULTE AICI

