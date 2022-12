Comandant rus, executat de mercenarii Wagner. De ce a fost lichidat. A reușit să își avertizeze soția cu câteva zile înainte de a fi ucis

Un fost prizonier rus căruia i-a fost redusă pedeapsa cu închisoarea pentru a i se permite să servească în armata rusă în războiul din Ucraina a fost găsit mort, după ce a susținut că a fost amenințat cu executarea, a raportat site-ul de știri de investigații The Insider, citând ONG-ul pentru drepturile prizonierilor Gulagu.net, scrie The Moscow Times.



Victor Sevalnev, care a fost comandantul celei de-a 7-a companii de puști motorizate a "miliției populare" din Lugansk, i-a spus soției sale Lilia luna trecută prin telefon că va fi împușcat, după ce soldații aflați sub comanda sa au dezertat, a spus Gulagu.net.



Într-o înregistrare a apelului telefonic împărtășit cu The Insider, Sevalnev i-a spus soției sale că va fi scos din spitalul unde se recupera după ce a fost rănit pentru a fi executat.

"Astăzi sunt eu, mâine – un alt [soldat] și atât. Suntem doar material pentru a fi sacrificați. Ministerul Apărării împușcă oameni", i-a spus bărbatul soției sale.

Cum a aflat femeia despre moartea soțului său





Ministerul Apărării i-a spus Liliei joia trecută că Sevalnev a murit pe 25 noiembrie din cauza rănilor de schije și a unei lovituri puternice la cap, la cinci zile după apelul telefonic. femeia a fost anunțată că trupul bărbatului va fi trimis la Moscova într-un sicriu de zinc, folosit în principal pentru ca familiile să nu vadă trupurile puternic desfigurate ale celor dragi.

Potrivit Gulagu.net, Sevalnev a fost transferat de la Colonia Corecțională nr. 3 din regiunea Kaluga într-o tabără militară din Lugansk în octombrie. El a semnat un contract cu Ministerul Apărării după ce fiul său Oleg a murit în luptă, fiind recrutat de Wagner ca deținut, din aceeași închisoare.

Aproape 40 de prizonieri ruși recrutați de Wagner ar fi fost executați

De la sfârșitul lunii iunie, au apărut un număr tot mai mare de rapoarte despre prizonieri ruși recrutați de Wagner, despre care se știe că aranjează eliberarea anticipată pentru deținuții care acceptă să lupte în Ucraina, amenințându-i totodată cu moartea dacă dezertează sau se predau.



Aproape 40 de prizonieri ruși recrutați de Wagner au fost până acum executați de către grup, potrivit Olgăi Romanova, șefa organizației din Moscova, "Rusia în spatele gratiilor", care militează pentru drepturile prizonierilor din Rusia.

Săptămâna trecută, un soldat rus care a fost capturat de forțele ucrainene și s-a identificat drept prizonierul Iuri Butusov, a declarat într-un interviu acordat unui jurnalist ucrainean că a fost recrutat de Wagner și ar fi ucis dacă ar fi trimis înapoi în Rusia.



"Ei mă vor ucide imediat. Știu că mă vor ucide. Vă rog, fără schimb", a spus Butusov



Sora lui Butusov, Ekaterina, a confirmat publicației independente Verstka că bărbatul din videoclip era, într-adevăr, fratele ei.

Dezertorul ar fi fost omorât cu un baros

Luna trecută, un videoclip care a circulat pe rețelele de socializare se pare că îl arăta pe deținutul dezertor din Wagner, Yevgeny Nuzhin, în vârstă de 55 de ani, fiind lovit până la moarte cu un baros. Rapoarte neconfirmate spun că Nujin a făcut parte dintr-un schimb de prizonieri ruso-ucraineni.



Forțele ucrainene au lansat în septembrie, de asemenea, imagini cu Nujin, în care el descrie condițiile proaste din Wagner și din armata rusă.



Fondatorul Grupului Wagner și magnatul legat de Kremlin, Yevgeny Prigozhin, a lăudat inițial execuția aparentă a lui Nuzhin, dar ulterior a negat implicarea mercenarilor Wagner și a acuzat serviciile secrete americane că au orchestrat uciderea.

