Jennifer Lopez vine pentru prima oară în România. „On the Floor” se va auzi vara asta la București

Anunțul a fost făcut chiar de artistă, printr-un mesaj postat pe Instagram.

„Pentru toți fanii mei internaționali, voi susține câteva concerte selecte în această vară. Abia aștept să revin pe scenă și să vă revăd pe toți. A trecut prea mult timp! Va fi o vară extraordinară”, a transmis J.Lo, confirmând astfel prezența sa în capitala României.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Deși locația exactă a evenimentului nu a fost încă anunțată, organizatorii au precizat că aceasta va fi comunicată în perioada următoare.

Turneul „Up All Night Live” va debuta la începutul lunii iulie în Antalya, Turcia, și va cuprinde spectacole în unele dintre cele mai mari orașe europene, printre care Madrid, Barcelona, Istanbul, Budapesta și Yerevan. România se alătură astfel listei de destinații unde artista va susține show-uri live în această vară.

View this post on Instagram A post shared by On The JLo (@onthejlo)

Jennifer Lopez este recunoscută pentru show-urile sale pline de energie și pentru capacitatea de a combina muzica, dansul și efectele vizuale într-o experiență memorabilă pentru public.

Pe lângă talentul muzical, J.Lo este și o figură marcantă în industria de divertisment, cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii. A devenit celebră prin hituri precum „If You Had My Love”, „Jenny from the Block” sau „On the Floor”, iar albumele sale s-au vândut în milioane de exemplare la nivel global.

Viața personală a artistei a fost adesea în atenția publicului, mai ales în contextul relației cu Ben Affleck, cu care se află în prezent în plin proces de divorț. Potrivit estimărilor realizate de Forbes Magazine, averea vedetei se ridică la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News