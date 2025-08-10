JD Vance: Americanii au terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Dacă europenii doresc să cumpere arme americane, suntem de acord

"Cred că preşedintele (Trump), şi cu certitudine că America, noi am terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Vrem să încheiem acest lucru printr-o soluţionare paşnică. Vrem să oprim vărsarea de sânge", a spus JD Vance în acest interviu, înregistrat vineri şi publicat duminică, în timp ce se află în pregătire întâlnirea care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump.



"Cred că americanii s-au săturat să-şi trimită banii, dolarii lor din taxe, în acest conflict în mod special", a adăugat vicepreşedintele SUA.



"Dar dacă europenii doresc să se implice mai mult şi să cumpere arme americane, suntem de acord cu asta, însă noi nu vom mai finanţa" ajutorul militar pentru Ucraina, a adăugat JD Vance, care a reafirmat poziţia preşedintelui Trump, conform căruia europenii sunt responsabili pentru războiul care se desfăşoară pe continentul lor.



El a spus în acelaşi interviu că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere.



Trump a anunţat luna trecută un plan prin care alte state membre ale NATO vor cumpăra din SUA echipamente militare pe care apoi le vor transfera Kievului. El le-a cerut de asemenea aliaţilor din NATO să doneze Ucrainei din armele pe care le au, iar apoi să le vândă arme americane pentru a le înlocui pe cele oferite Kievului, astfel încât efortul financiar pentru ajutorul militar oferit Ucrainei să fie suportat de europeni.



Acest plan a fost între timp lansat, odată cu primele finanţări oferite de Olanda, Suedia, Norvegia şi Danemarca. Noul mecanism este axat pe aprovizionarea Kievului cu arme americane din "Lista de Cerinţe Prioritare pentru Ucraina", cunoscută sub acronimul PURL, iar ajutoarele militare oferite astfel sunt împărţite în tranşe de aproximativ 500 de milioane de dolari.

