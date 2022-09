Planeta Neptun surprinsă de Telescopul James Webb. Ce culoare are, de fapt

Noile imagini publicate miercuri de la telescopul spațial James Webb al NASA dezvăluie planeta Neptun și inelele greu de detectat ale planetei, într-o lumină proaspătă. „Au trecut trei decenii de când am văzut ultima dată aceste inele translucide și prăfuite și este pentru prima dată când le-am văzut în infraroșu”, a spus Heidi Hammel, expert în planeta Neptun și om de știință interdisciplinar în proiectul Webb.

Pe lângă câteva inele clare și înguste, imaginile obținute de Webb arată benzile mai slabe de praf ale lui Neptun. Unele dintre inele nu au fost observate de când Voyager 2 de la NASA a primit prima dovadă fotografică a existenței inelelor lui Neptun în timpul zborului său în 1989. Întunecat, rece și biciuit de vânturile supersonice, Neptun este o planetă îndepărtată din sistemul nostru solar. Planeta și vecinul său Uranus sunt cunoscuți ca „giganți de gheață” deoarece interioarele lor sunt alcătuite din elemente mai grele decât giganții gazoși Jupiter și Saturn, care sunt mai bogați în hidrogen și heliu.

În noile imagini, Neptun este alb, spre deosebire de aspectul albastru tipic pe care îl are în imaginile capturate la lungimi de undă vizibile ale luminii. Acest lucru se datorează faptului că metanul gazos, care face parte din componența chimică a planetei, nu pare albastru pentru Camera în infraroșu apropiat (NIRCam) a lui Webb.

