Iuliu Mureşan a spus cine pleacă de la Dinamo şi ce jucători vor fi aduşi. Detalii despre Sorescu

"Sigur că vor pleca unii jucători, dar nu atât de mulţi. Pentru că dacă pleacă 15 sau 16, trebuie să faci o altă echipă şi iarna e foarte greu, pentru că nu se finalizează contractele şi noi nu ne permitem să aducem jucători pe sume de transfer, ci doar jucători liberi. Nu vom face multe transferuri, dar vom aduce pe posturile unde avem nevoie, jucători care au făcut pregătirea cu echipe de Liga 1 şi care au jucat o parte din meciuri. Am semnat un prim transfer al unui jucător care mie mi-a plăcut foarte mult ca atitudine şi ca prezenţă în joc.

La meciul în direct a fost omul meciului şi a dus echipa din Clinceni spre victorie. E vorba de căpitanul Clinceniului, Patriche. Are o vârstă, are o experienţă foarte mare, e mobilizator şi Dinamo are nevoie de astfel de jucători. Am reziliat contractul cu Vestenicky şi Gluhakovic, dimineaţă am reziliat cu Neicuţescu şi tot azi am reziliat contractul preparatorului fizic. Deci am făcut patru rezilieri şi acum la birou mă mai aşteaptă două persoane pentru rezilieri.

Care este soarta lui Deian Sorescu

Am vorbit cu Deian Sorescu, avem nişte discuţii cu un club, nu din ţară, pentru un transfer. Sigur că o să îi dăm drumul să plece, dar în condiţiile în care ni se satisfac nişte pretenţii, pentru că avem o limită de sus şi de jos. El este un jucător de bază la Dinamo, a dat opt goluri, este golgheterul echipei, un jucător foarte bun şi nu merita acel gest împotriva sa comis de către suporteri.

Îi rog pe suporteri să îi respecte pe jucători, chiar şi în momente mai grele. Deian este un sportiv puternic. Dacă oferta se vă concretiza, va pleca, dacă nu, va rămâne la Dinamo. Sper să fie mult mai bine pus în valoare de către Flavius Stoican. Avem nevoie de Deian Sorescu în continuare. Dacă suma va fi mai mică, trebuie să treacă prin Comitetul creditorilor, să nu se interpreteze că îl dăm pe Sorescu cu un milion, spre exemplu, şi nu cu 1,7 milioane şi că am creat o pagubă", a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, Iuliu Mureşan.

