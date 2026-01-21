Își va pierde Pământul gravitația timp de câteva secunde în 2026? Explicațiile NASA

În ultimele luni, pe rețelele sociale s-a răspândit intens un zvon potrivit căruia Pământul ar urma să rămână fără gravitație timp de șapte secunde, pe 12 august 2026, ca urmare a unui eveniment cosmic major. Teoria merge până la a susține existența unui presupus proiect secret al NASA, menit să limiteze efectele catastrofale ale fenomenului. Mai precis, daunele care ar fi cauzate de revenirea gravitației după cele șapte secunde, ceea ce ar duce la căderea persoanelor și obiectelor care s-ar fi desprins de sol. Agenția spațială americană a intervenit pentru a clarifica situația.

Milioane de victime

Conform informațiilor verificate de Snopes, afirmațiile vehiculate online susțineau că pierderea gravitației ar putea duce la „40 de milioane de morți din cauza căderilor” și că NASA ar fi cheltuit 89 de miliarde de dolari pentru a preveni dezastrul.

În realitate, dacă Pământul și-ar pierde gravitația chiar și pentru câteva secunde, ar fi un dezastru la scară globală și am învăța pe propria piele cât de mult depind toate realizările noastre de această forță constantă care ne ține pe toți pe pământ.

Deci teoria are o problemă majoră: nu are nicio bază solidă.

Răspunsul NASA

Gravitația Pământului nu va dispărea timp de șapte secunde la sfârșitul acestui an, nu există niciun „Proiect Anchor”, iar evenimentul important care va avea loc pe 12 august anul acesta este, de fapt, o eclipsă totală de soare.

Un purtător de cuvânt al NASA a declarat fără echivoc pentru Snopes, conform Ladbible, că teoria virală a fost demontată definitiv și a explicat ce ar fi nevoie pentru ca planeta noastră să-și piardă gravitația.

„Pământul nu își va pierde gravitația pe 12 august 2026. Gravitația Pământului, sau forța gravitațională totală, este determinată de masa sa. Singura modalitate prin care Pământul și-ar putea pierde gravitația ar fi ca sistemul terestru, masa combinată a nucleului, mantalei, scoarței, oceanului, apei terestre și atmosferei, să piardă din masă.

O eclipsă solară totală nu are un impact neobișnuit asupra gravitației Pământului. Atracția gravitațională a Soarelui și a Lunii asupra Pământului, care nu afectează gravitația totală a Pământului, dar afectează forțele mareice, este bine înțeleasă și poate fi prevăzută cu zeci de ani în avans”, a transmis NASA.

Reguli de vizionare a eclipsei totale de Soare

În ceea ce privește eclipsa solară care va avea loc în curând, rețineți că nu este sigur să priviți direct Soarele în cea mai mare parte a eclipsei, dar, din fericire, NASA a publicat câteva recomandări privind modul în care puteți observa acest fenomen.

Veți avea nevoie de o protecție specială pentru ochi, iar singurul moment în care este relativ sigur să priviți direct Soarele fără această protecție în timpul unei eclipse solare totale este atunci când Luna se aliniează perfect cu Soarele.

Imediat ce vedeți că Soarele apare din spate, trebuie să vă puneți din nou ochelarii pentru eclipsă.