În timp ce unele persoane încă sunt împotriva folosirii ChatGPT-ului sau a altor omologi de-ai săi, alții par să se bazeze pe ChatGPT pentru aproape orice.

Oamenii apelează la chatbot pentru sfaturi despre relații, întrebări despre sănătate, la teme și uneori îl contactează doar pentru a discuta. Însă, în unele momente, acesta poate da un răspuns destul de îngrijorător, mai ales la cele întrebările arzătoare ale omenirii despre viitor.

Astfel, un curios l-a întrebat pe ChatGPT cum va arăta aparent lumea peste 50 de ani, iar răspunsul primit a devenit în scurt timp viral. Pare că chatbotul este noul prevăzător... un fel de Baba Vanga AI?

Ce a spus ChatGPT despre anul 2076?

Pentru a obține un răspuns complet, chatbotului i s-a cerut să scrie un paragraf ca răspuns la întrebarea: „Cum va arăta lumea peste 50 de ani?”

ChatGPT a răspuns: „Peste 50 de ani, lumea va fi mai caldă și mai constrânsă de schimbările climatice, cu linii de coastă remodelate, ecosisteme gestionate și orașe reproiectate pentru a fi mai dense, mai verzi și mai rezistente.

IA și biotehnologia vor fi profund încorporate în viața de zi cu zi, în mare parte invizibile, extinzând sănătatea, remodelând munca și estompând granițele dintre om și mașină, în timp ce adevărul, confidențialitatea și puterea vor fi mai greu de definit.

Viitorul va fi definit mai puțin de tehnologia în sine decât de cei care o controlează, producând o lume în care inegalitatea și prosperitatea umană coexistă”, conform Ladbible.

Deci, practic, ne putem aștepta la o schimbare radicală a globului datorită schimbărilor climatice, la o prezență omniprezentă a IA și, probabil, la un echilibru între „inegalitate” și „prosperitate”. Cred că este subiectiv dacă este o previziune „îngrijorătoare”, dar nu sună tocmai pozitiv.

Alte previziuni pentru 2076

În ceea ce privește economia globală, Goldman Sachs a prevăzut că aceasta se va concentra în principal în jurul Indiei, Chinei și Statelor Unite.

Similar cu ceea ce a sugerat ChatGPT, se crede că până în 2076, lumea va fi trecut la surse regenerabile de energie, iar combustibilii fosili vor fi „istorie”.

Se preconizează, de asemenea, apariția avioanelor și trenurilor supersonice, precum și a mașinilor autonome, care vor deveni din ce în ce mai comune.

De asemenea, se consideră că va exista o creștere mai slabă a populației, proiecțiile ONU privind populația sugerând că creșterea globală va fi aproape de zero în cincizeci de ani.

Oh, și unii sunt de acord că până în 2076 „lumea” va arăta destul de diferit, deoarece oamenii vor fi în altă parte – se pare că mulți se vor fi stabilit pe Marte până atunci.

Ei bine, cei care vor rămâne suficient de mult timp vor trebui să aștepte și să afle, presupun.