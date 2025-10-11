Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar dispărea brusc de pe Pământ? Nu te aștepți ce ar urma în primii ani, dar mai ales după 50 de milioane

Ei bine, a făcut-o celebrul astrofizician american Neil deGrasse Tyson.

Într-un podcast american, Neil deGrasse Tyson a construit un scenariu despre ce s-ar întâmpla încă din primele zile dacă oamenii ar dispărea brusc, iar mai apoi în următorii ani, și chiar milioane de ani după.

„În primele 24 de ore, centralele electrice s-ar opri, iar luminile de pe tot globul s-ar stinge, lăsând orașele în întuneric”, a explicat Tyson. După doar câteva zile, spune astrofizicianul, metroul s-ar inunda, iar animalele sălbatice ar începe să umble liber pe străzile orașelor părăsite, redescoperind spațiile urbane care odinioară aparțineau oamenilor.

În următoarele săptămâni, natura ar prelua controlul, plantele crescând peste asfalt și încolăcindu-se în jurul clădirilor, în timp ce majoritatea animalelor domestice și de fermă nu ar supraviețui fără ajutorul uman.

„După o lună, centralele nucleare s-ar supraîncălzi, iar unele s-ar topi, provocând dezastre majore”, avertizează Tyson.

Scenariul devine tot mai amplu pe măsură ce timpul trece. După un an, sateliții care orbitau Pământul ar începe să cadă prin atmosferă și ar arde la reintrarea în atmosferă, prăbușindu-se pe Pământ. După doar câteva decenii, planeta ar fi curățată de poluare, pădurile ar acoperi orașele abandonate, iar fauna ar reveni la o bogăție nemaivăzută de milenii.

„Aerul ar fi mai curat, pădurile s-ar extinde, iar viața animală ar prospera”, spune el.

După două secole, aproape toate clădirile și podurile s-ar prăbuși, iar după aproximativ 15.000 de ani, doar monumentele din piatră, precum piramidele, și urmele de metal ar mai aminti de existența omenirii.

Dar chiar și aceste monumente ar fi trecătoare căci „milioane de ani mai târziu, chiar și piramidele și Muntele Rushmore ar dispărea, erodate până la punctul în care ar părea că n-au existat niciodată”, a explocat omul de știință.

În viziunea sa, Pământul s-ar „reseta” complet după aproximativ 50 de milioane de ani, fără clădiri, fără drumuri, fără urme ale civilizației umane. Doar o planetă verde, în echilibru natural.