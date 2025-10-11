€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:05 11 Oct 2025

Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar dispărea brusc de pe Pământ? Nu te aștepți ce ar urma în primii ani, dar mai ales după 50 de milioane

apocalipsa_07761100
 

Te-ai întrebat vreodată ce s-ar întâmpla cu planeta Pământ dacă miliardele de oameni care populăm „mica noastră sferă albastră”, am dispărea brusc?

Ei bine, a făcut-o celebrul astrofizician american Neil deGrasse Tyson.

Într-un podcast american, Neil deGrasse Tyson a construit un scenariu despre ce s-ar întâmpla încă din primele zile dacă oamenii ar dispărea brusc, iar mai apoi în următorii ani, și chiar milioane de ani după.

„În primele 24 de ore, centralele electrice s-ar opri, iar luminile de pe tot globul s-ar stinge, lăsând orașele în întuneric”, a explicat Tyson. După doar câteva zile, spune astrofizicianul, metroul s-ar inunda, iar animalele sălbatice ar începe să umble liber pe străzile orașelor părăsite, redescoperind spațiile urbane care odinioară aparțineau oamenilor.

În următoarele săptămâni, natura ar prelua controlul, plantele crescând peste asfalt și încolăcindu-se în jurul clădirilor, în timp ce majoritatea animalelor domestice și de fermă nu ar supraviețui fără ajutorul uman.

 „După o lună, centralele nucleare s-ar supraîncălzi, iar unele s-ar topi, provocând dezastre majore”, avertizează Tyson.

Scenariul devine tot mai amplu pe măsură ce timpul trece. După un an, sateliții care orbitau Pământul ar începe să cadă prin atmosferă și ar arde la reintrarea în atmosferă, prăbușindu-se pe Pământ. După doar câteva decenii, planeta ar fi curățată de poluare, pădurile ar acoperi orașele abandonate, iar fauna ar reveni la o bogăție nemaivăzută de milenii.

„Aerul ar fi mai curat, pădurile s-ar extinde, iar viața animală ar prospera”, spune el.

După două secole, aproape toate clădirile și podurile s-ar prăbuși, iar după aproximativ 15.000 de ani, doar monumentele din piatră, precum piramidele, și urmele de metal ar mai aminti de existența omenirii.

Dar chiar și aceste monumente ar fi trecătoare căci „milioane de ani mai târziu, chiar și piramidele și Muntele Rushmore ar dispărea, erodate până la punctul în care ar părea că n-au existat niciodată”, a explocat omul de știință.

În viziunea sa, Pământul s-ar „reseta” complet după aproximativ 50 de milioane de ani, fără clădiri, fără drumuri, fără urme ale civilizației umane. Doar o planetă verde, în echilibru natural.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pamant
apocalipsa
omenire
neil deGrasse tyson
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Adevărul despre ultimele luni ale Corinei Aricescu, medicul care a murit la 45 de ani
Publicat acum 59 minute
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Avortul, încă o temă sensibilă și o problemă în Europa. Vasile Dîncu s-a alăturat campaniei My Voice, My Choice
Publicat acum 2 ore si 0 minute
ONU, îngrijorată de tensiunile tot mai mari dintre Statele Unite și Venezuela
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Te grăbești să-ți pui anvelopele de iarnă la mașină? Titi Aur îți explică când trebuie să o faci (Video)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 5 minute
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 23 ore si 15 minute
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close