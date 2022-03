Irina Begu - Aryna Sabalenka, scor final. Surpriză în turneul WTA de la Miami

Irina Begu și Aryna Sabalenka nu se mai întâlniseră în circuitul WTA.

Simona Halep s-a retras din turneul de la Miami, înaintea meciului cu Daria Saville

"În timp ce mă antrenam la Miami, ieri, am simţit o durere ascuţită la piciorul stâng. Mă chinuia o problemă la coapsă din semifinala de la Indian Wells, dar speram să mă simt mai bine, însă RMN-ul făcut noaptea trecută a arătat, din nefericire, o ruptură musculară, a precizat Halep în reţeaua de socializare.



Corpul meu are nevoie să se vindece şi astfel, voi lipsi de pe teren timp de trei săptămâni. Asta înseamnă că am avut de luat decizia foarte dificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston şi Fed Cup (fostul nume ale competiţiei Billie Jean King Cup). Deşi este o veste care dezamăgeşte, îmi păstrez încrederea din acesta debut de an bun şi sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură. Vă mulţumesc pentru susţinerea continuă, printre suişuri şi coborâşuri, Simo, a adăugat fostul lider mondial.

Tot joi, a debutat la Miami și britanica de origine română Emma Răducanu (19 ani, locul 13 WTA), împotriva cehoaicei Katerina Siniakova (53 WTA). Campioana de la US Open a fost învinsă, scor 6-3, 4-6, 5-7.

Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, vineri, în turneul de la Miami

Sorana Cîrstea (locul 27 WTA) o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang (43 WTA), meciul fiind programat de la ora 17:00, ora României, pe terenul 7.

Sorana Cîrstea (31 de ani) și Shuai Zhang (33 de ani) s-au mai înfruntat de două ori în circuitul WTA, de fiecare dată pe zgură, iar sportiva din România a câștigat ambele partide.

În 2021, la Strasbourg, în faza optimilor de finală, Sorana Cîrstea s-a impus cu 6-2, 6-1.

Sorana Cîrstea n-a mai trecut de turul doi la Miami din 2017. Cel mai bun rezultat în acest turneu a fost înregistrat în 2013, când a ajuns în faza optimilor de finală.

Sorana Cîrstea are un debut de sezon foarte bun, cu 11 victorii și 7 înfrângeri. A ajuns în ‘optimi’ la Australian Open, în semifinale la Lyon și în ‘optimi’ la Indian Wells.

După ora 19:00, tot în turul doi la Miami, Gabriela Ruse (57 WTA) o va înfrunta pe kazaha Elena Rybakina (18 WTA), în direct pe Digi Sport 2.

Gabriela Ruse (24 de ani) și Elena Rybakina (22 de ani) se vor înfrunta în premieră în circuitul WTA.

Gabriela Ruse este la prima participare pe tabloul principal la Miami. În primul tur, românca a învins-o pe croata Ana Konjuh (52 WTA), scor 6-3, 6-4.

