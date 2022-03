Irina Begu, primele declaraţii după victoria de la WTA Miami

În turul doi la Miami, Irina Begu va juca împotriva principalei favorite, bielorusa Aryna Sabalenka (5 WTA).

"Am început destul de greu, eram lentă, am făcut multe greșeli neforțate. Trebuie să recunosc că suprafața de joc este un pic diferiță față de locul în care ne antrenăm. A trebuit să mă adaptez, sunt și condiții grele, vânt. Per total, sunt mulțumită că am reușit în setul al doilea și al treilea să fiu agresivă, să-mi fac jocul, să ia mingea repede.

Sunt mulțumită de ce am realizat în 2022, pot să spun că am un joc solid. Mă bucur de rezultatele pe care le-am avut atât la Sankt Petersburg, cât și în Australia. Muncesc zi de zi ca să joc un tenis și mai bun.

Nu am jucat niciodată împotriva Arynei Sabalenka. Ne-am antrenat acum ceva timp, știu cum vine mingea de la ea. Împreună cu antrenorul meu, o să facem o tactică bună. Sper să încep meciul mult mai bine și să-mi ofer o șansă", a spus Irina Begu, conform Digisport.ro.

A prefaţat meciul cu Polonia de la naţională

"Horia Tecău a venit și la antrenamentele noastre, încercăm să comunicăm cât mai mult. Ne cunoaștem și din postura asta de căpitan nejucător.

Bineînțeles, va fi un meci extrem de greu cu Polonia. Swiatek este într-o formă de zile mari. Dar cred că avem o șansă, suntem o echipă puternică, omogenă. Cred că o să fie un meci destul de strâns", a precizat Irina Begu.

Halep, bandajată la antrenament înainte de WTA Miami

Simona Halep pare pregătită să nu câştige turneul WTA Miami. Aceasta a apărut la antrenamente cu un bandaj, şi spune că problema pe care o are se poate agrava, odată ce va începe să joace.

”Abia am ajuns, am susținut un prim antrenament normal, după ce ieri am bătut puțin mingea din cauza unor dureri.

La Indian Wells a fost un turneu extraordinar, care mi-a dat încredere, mi-am demonstrat că încă pot să joc tenis la un nivel destul de înalt.

Mi-a părut rău pentru meciul pe care l-am pierdut (n.r. - cu Iga Swiatek), pentru că am fost foarte aproape, dar a fost o experiență frumoasă și vin la Miami cu încredere că pot să mai joc tenis bun”, a spus Halep, într-un interviu exclusiv acordat lui Gabriel Morariu la Miami.

La antrenament, Halep a purtat un bandaj, dar, din fericire, campioana noastră se simte bine.

”Da, protejez un pic, am niște dureri, dar nu este o accidentare gravă. Am făcut o ecografie care mi-a arătat că nu este ceva grav, dar se poate agrava cu jocul.

Însă o să am grijă cât pot de mult”, a mai spus Simona pentru Digi Sport.

