Iordănescu, reacție după remiza cu Liechtenstein: Am convingerea că vom avea o prestație solidă în Germania

Antrenorul echipei naționale de fotbal, Edward Iordănescu, a declarat, vineri, într-o conferința de presă, că deși toată lumea este supărată după remiza, scor 0-0, din amicalul cu Liechtenstein, aceiași ”tricolorii” sunt cei care au obținut calificarea la EURO 2024

”Le spun suporterilor că îmi pare rău, și vorbesc acum în numele echipei, că nu am putut să le oferim un rezultat pozitiv în seara asta. Îi apelez însă ca frustrările și supărările după aceste două meciuri, în care ne-a lipsit doar golul până la urmă, să le direcționeze către mine.

Am capacitatea să le depășesc mai repede decât jucătorii. Pentru că echipa e aceeași care a făcut cinste României și care s-a calificat după mult timp la un turneu final. Sigur că mai sunt corecții și lucruri de pus la punct și vom face totul să le rezolvăm în aceste nouă zile rămase pentru a debuta cu un rezultat pozitiv la EURO.

În continuare fac apel și spun că deși suntem toți supărați, aceasta este aceeași echipă care s-a calificat la EURO și avem nevoie de suport total. Am convingerea că vom avea o prestație solidă în Germania, încrederea mea în echipă este intactă, chiar dacă pentru mulți nu sună bine ce spun. Eu plec la EURO încrezător, cum am fost toată campania și cum am fost de când am venit la echipa națională”, a afirmat Edward Iordănescu.

Tehnicianul Iordănescu: E un joc amical în final

Întrebat dacă acest egal cu Liechtenstein este o rușine istorică, selecționerul a răspuns: ”Referitor la rușinea istorică... puteți să o calificați cum doriți. E un joc amical în final, am făcut 10 modificări și chiar și așa au fost lucruri pozitive. Au fost lucruri care au funcționat, chiar dacă suntem la supărare și lumea poate să nu fie de acord cu mine. În fața porții ne-a lipsit prezența de spirit... ne-a lipsit golul. Însă nu am timp să stau supărat prea mult, de mâine reintrăm în procesul de pregătire. Lucruri pozitive au fost multe, pentru că am avut atâtea ocazii de poartă”.

Iordănescu a explicat că nu poate trata cu lipsă de respect selecționata Liechtensteinului, chiar dacă nu i-a plăcut jocul ultra defensiv practicat.



”Eu nu pot să tratez cu lipsă de respect adversarul nostru, chiar dacă azi nu mi-a plăcut ce a făcut. Pentru că au refuzat jocul efectiv, dar e dreptul lor. Nu trebuie să criticăm adversarul, ci trebuie să ne uităm la jocul nostru, la minusurile noastre din seara asta. Adversarul și-a apărat cum a putut poarta și șansele.

Același adversar a avut 0-0 la pauză și cu Portugalia. Mai multă exactitate și inspirație în fața porții ne-ar fi deblocat jocul cu siguranță. N-am avut prezență de spirit, am gestionat ultima zonă greșit. E responsabilitatea mea, o să fim mai atenți”, a menționat el.



”Dacă am o supărare mare, pe lângă scorul care nu ne este favorabil, sunt momentele statice. Ele au fost foarte multe, dar nu le-am finalizat așa cum trebuie. Dar să începem bine în primul meci cu Ucraina ș seara asta va rămâne o amintire tristă într-un joc amical”, a mai spus Edward Iordănescu, conform Agerpres.

