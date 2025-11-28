Ionuț Vulpescu, Președinte al Adunării Ortodoxiei, s-a întâlnit cu Patriarhul Ierusalimului.

Cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o la Ierusalim, împreună cu secretarul general al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, parlamentarul grec Maximos Charakopoulos și cu ceilalți colegi din Secretariatul Internațional al Adunării, deputatul PSD Ionuț Vulpescu, președinte al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, a avut onoarea de a se întâlni cu Preafericitul Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care împlinește în acest an două decenii de la alegerea sa ca Întâistătător al uneia dintre cele mai vechi Patriarhii ale lumii creștine. Fostul Ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, i-a adresat cu acest prilej felicitările pentru cei 20 de ani de slujire exemplară la conducerea Patriarhiei Ierusalimului.

În 2005 a fost ales Patriarh al Ierusalimului, fiind întronizat în Biserica Sfântului Mormânt

Preafericitul Teofil, născut în Grecia și format teologic la Atena, dar și în mediul academic britanic, trăiește în Țara Sfântă încă din anii tinereții, fiind tuns în monahism și hirotonit în cadrul Patriarhiei Ierusalimului. De-a lungul carierei sale, a îndeplinit numeroase responsabilități pastorale, administrative și diplomatice, reprezentând Patriarhia în misiuni internaționale și având un rol esențial în protejarea Sfintelor Locuri și în apărarea comunităților creștine din Orientul Mijlociu. În 2005 a fost ales Patriarh al Ierusalimului, fiind întronizat în Biserica Sfântului Mormânt.

A fost evocată sfințirea picturii Catedralei Naționale din București



În cadrul acestei întâlniri, a fost evocată sfințirea picturii Catedralei Naționale din București, un proiect major al Bisericii Ortodoxe Române și al Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, amintind că Preafericitul Teofil a fost prezent la ceremonia de sfințire a altarului din 2018, un moment cu valoare istorică pentru credincioșii români.

Președintele AIO, Deputatul Ionuț Vulpescu, a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant acordat de Patriarhia Ierusalimului pelerinilor și instituțiilor românești din Țara Sfântă.

În cadrul acestui dialog, a fost abordată totodată situația complexă din Orientul Mijlociu și provocările cu care se confruntă comunitățile creștine din regiune, înțelegând importanța rolului Patriarhiei Ierusalimului ca spațiu de dialog, echilibru și continuitate spirituală. De asemenea, discuțiile au vizat cooperarea dintre Patriarhie și Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, o cooperare menită să consolideze solidaritatea ortodoxă internațională și să sprijine demersurile comune în favoarea păcii și stabilității.

VEZI ȘI: Ionuț Vulpescu, impresionat de Prințul El Hassan al Iordaniei: „Puțini oameni poartă în tăcere povara unei istorii atât de sensibile”



Întâlnirea a reafirmat legăturile profunde dintre România și Patriarhia Ierusalimului, precum și angajamentul comun pentru promovarea păcii, dialogului și valorilor creștine într-o lume aflată în continuă schimbare.