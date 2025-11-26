Ionuț Vulpescu, impresionat de Prințul El Hassan al Iordaniei: „Puțini oameni poartă în tăcere povara unei istorii atât de sensibile”

Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii, l-a întâlnit la Amman pe Prințul El Hassan bin Talal al Iordaniei, fost prinț moștenitor timp de aproape 35 de ani, descriind întâlnirea ca pe o lecție rară de înțelepciune.

Întâlnirea cu Prințul Hassan, o lecție de înțelepciune

„Am avut șansa să îl întâlnesc la Amman pe prințul El Hassan bin Talal al Iordaniei. Puțini oameni poartă în tăcere povara unei istorii atât de sensibile.

Timp de aproape 35 de ani, el a fost Prințul Moștenitor al Iordaniei, desemnat de fratele său, Regele Hussein, să fie succesorul tronului hașemit. A fost regent, sfetnic, protector al continuității într-o regiune adesea frământată. Dar în 1999, în ultimele săptămâni de viață, regele Hussein a decis să-și schimbe succesiunea și l-a numit pe fiul său, actualul Rege Abdullah II, ca moștenitor. A fost o decizie politică, dar și una profund familială — iar Prințul Hassan a primit-o cu demnitatea care îl definește. Relația cu actualul rege a rămas una de respect și echilibru, chiar dacă timpul a adus roluri diferite pentru fiecare. Nu întâmplător, în momente de tensiune națională, cum s-a întâmplat în criza din 2021, familia a apelat tot la el: la înțelepciunea, autoritatea morală și capacitatea lui de a media”, a transmis Ionuț Vulpescu, pe pagina sa de Facebook.

Vulpescu: „Umorul și seninătatea lui frapează”

Vulpescu a subliniat umorul, seninătatea și angajamentul prințului pentru dialog, respect reciproc și cooperare interreligioasă.

„Umorul și seninătatea lui frapează. Prințul Hassan ne-a primit la palatul Basman, acolo unde și locuiește, în complexul regal Al-Maʾquar din Amman — același vast domeniu care găzduiește palate, reședințe și memoria ultimelor decizii istorice ale familiei hașemite. Locuiește aproape de putere, dar într-o formă elegantă de retragere: nici în centrul scenei, nici departe de ea, ci în acel spațiu în care stau oamenii care au influențat istoria, dar nu mai caută să o conducă. Este, poate, cel mai frumos paradox al Prințului Hassan: un om care nu mai poartă coroana posibilă, dar poartă mai departe înțelepciunea, echilibrul și vocația dialogului — valori rare, care în Orientul apropiat sunt mai prețioase decât aurul unui tron. Am dialogat despre excelentele sale relații cu România, pe care o cunoaște foarte bine. În același timp, Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei și Institutul Regal împărtășesc obiective comune și o viziune unită pentru societăți pașnice, durabile și juste pentru generațiile viitoare. Această viziune se bazează pe promovarea dialogului interreligios și intercultural, cultivarea unei culturi a respectului reciproc și a înțelegerii, precum și pe încurajarea aprecierii diversității și a conceptului de „alteritate”. N-a fost o întâlnire doar despre o colaborare instituțională, ci o lecție rară de înțelepciune”, a mai spus acesta.

Prințul Hassan a fondat Institutul Regal pentru Studii Interreligioase, care se află acum sub patronajul și președinția sa de onoare și este una dintre cele mai importante instituții dedicate acestui scop în întreaga regiune istorică a Orientului Mijlociu și a lumii arabe.