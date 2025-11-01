Ionuț Vulpescu: Și mort Ion Iliescu e mai viu decât unii politicieni de azi. Rețelele sociale nu te ajută pe scara posterității

Cu ocazia zilei Moșilor de toamnă, când Biserica Ortodoxă face pomenirea tuturor celor adormiți, Ionuț Vulpescu amintește de ceremonia funerară a celui care a condus România în primii ani de după Revoluție, cât și moștenirea politică lăsată de Ion Iliescu.

„Sunt trei luni de când trupul celui mai puternic om pe care l-am întâlnit a fost coborât în pământ, cu salve de tun peste cel mai sfâșietor ‘Deșteaptă-te, române’ pe care l-am auzit”, scrie Vulpescu.

El amintește că odată cu înhumarea lui Ion Iliescu s-a deschis Aleea Președinților de la Cimitirul Ghencea Militar, un loc menit să adăpostească memoria șefilor de stat ai României. „Așa cum tot cu el s-a deschis, în urmă cu 35 de ani, democrația în România”, adaugă fostul ministru.

Potrivit lui Ionuț Vulpescu, moștenirea lui Ion Iliescu este România democratică, cu toate contradicțiile ei.

„Nu poți spune povestea lui Ion Iliescu fără a spune povestea României. Numai aceasta, și e suficient, pentru a înțelege puterea și credibilitatea unui Președinte care, și după ce a plecat de la Cotroceni, a emanat demnitate și încredere”.

„România e mai dezbinată ca niciodată. Asta și pentru că cei aleși vor să îi umilească pe cei care nu îi aleg. Nu vor și nu sunt în stare să îi înțeleagă sau să îi iubească”, mai punctează Vulpescu.

Fostul ministru al Culturii sugerează că Ion Iliescu, deși dispărut fizic, rămâne prezent în conștiința publică, având o certitudine a locului său în Istorie mai solidă decât „mulți dintre posesorii de azi ai unor funcții administrative”. „La scara mare a posterității, rețelele sociale nu te ajută prea mult”, scrie acesta.

„Le mulțumesc și aici tuturor celor care, mult mai mulți decât cei cred că sunt foarte mulți, l-au însoțit pe domnul Președinte, într-un fel sau altul, pe ultimul său drum pământesc. Ierarhilor, preoților, oamenilor care au aprins lumânări și au înălțat rugăciuni pentru o trecere lină a sufletului său mare către o lume mai bună. Președintele a trecut dincolo în zilele Schimbării la Față, simbolul Trecerii și Metamorfozei. Îmi dau seama că a existat o realitate paralelă a morții și înmormântării sale, așa cum a existat o realitate paralelă a vieții și faptelor sale. Nu este însă acum momentul pentru asta.

În tradiția ortodoxă, “Veșnica Pomenire” și “Hristos a înviat!” merg împreună. Istoria e probabil, între ele. Și va vorbi despre faptele bune ale lui Ion Iliescu. Îmi amintesc ce povestea cândva Johnny Răducanu despre omul de partid Ion Iliescu. Atunci când se mai făcea un parc nou în oraș, cei care îl amenajau veneau să-i ceară părerea, pentru că așa era regula în regimul totalitar. «Tovarășe secretar, pe unde facem aleile în parc?», întrebau aceștia. « Pe unde calcă oamenii și lasă urme de pași », a răspuns el.

Domnule Președinte, vă mulțumesc pentru toată aventura acestor 25 de ani! Urmele pașilor dumneavoastră vor rămâne. Dumnezeu să vă odihnească!”, a conchis Ionuț Vulpescu.