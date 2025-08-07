Ion Iliescu, ultimul drum: Reportaj DCNewsTV. Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, mesaje grele. ”E totuși o despărțire” VIDEO

DC NEWS nu a lipsit astăzi de la Cimitirul Militar Ghencea III, acolo unde numeroși români au mers pentru a-și lua rămas bun de la Ion Iliescu.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III, în cadrul unei ceremonii marcate de sobrietate și respect, ce a subliniat rolul său în istoria recentă a țării. Cortegiul funerar a urmat un traseu stabilit din zona Bulevardului Gheorghe Marinescu, traversând mai multe artere importante ale Capitalei – inclusiv Bulevardul Eroii Sanitari, Șoseaua Panduri și Prelungirea Ghencea – până la locul de veci, unde zeci de oameni erau deja prezenți pentru a-i aduce un ultim omagiu.

La sosirea în cimitir, sicriul a fost așezat pe un afet de tun, moment în care garda militară a prezentat onorul. Militarii din Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” au escortat sicriul, în acompaniamentul unui marș funebru interpretat de Muzica Militară. Jurnalistele DC News, Dana Mihai și Alexandra Curtache au fost prezente la eveniment și au surprins în cadrul unui reportaj exclusiv declarațiile unor politicieni de seamă, dar și a oamenilor simpli veniți la Cimitirul Militar Ghencea III.

Adrian Năstase, despre Ion Iliescu: Îi datorez foarte mult

Adrian Năastase, fost premier al României a declarat că "Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru ţara noastră, într-un moment foarte dificil" și a recunoscut că îi "datorează foarte mult" fostului președinte.

"În opinia mea, Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru ţara noastră, într-un moment foarte dificil. Unii poate îi văd doar defectele, alţii îi văd doar calităţile, dar până la urmă, dacă încercăm să punem lucrurile în contextul din anii '90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase pe care el le-a realizat, împreună cu o generaţie de tranziţie. Bun, misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani. N-are rost să-l mai criticăm acum pentru diverse lucruri care poate n-au ieşit aşa cum ne aşteptam. Dar ar trebui să vedem şi ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani şi mai ales să vedem ce vom face în următorii 20 de anii. Eu cred că Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră. De aceea, cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră şi să-l respectăm pe el aşa cum a fost, cu lucrurile bune şi cu lucruri rele.

În ceea ce mă privește, sigur sunt subiectiv, dar îi datorez foarte mult. Chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de crea consens. Știu că acum sună un pic ciudat. Unii au impresia că până la urmă consensul este ceva rău. Eu cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe inclusiv din partide politice care poate au altă viziune și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii, acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort. În primul rând, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor", a transmis Năstase, după ceremonia de înmormântare a fostului preşedinte al României, la cimitirul Militar Ghencea.

Năstase: Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit

"Organizarea mi s-a părut foarte bună. Comitetul de funerarii a făcut un lucru deosebit. Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. Cred că voi aveți posibilitatea să judecați, și cei care probabil vor privi la înregistrările voastre. Cred că era un moment pe care trebuiau să îl cinstească toți, nu atât pentru că era vorba despre un fost șef al statului, ci pentru că în primul rând era vorba despre o perioadă grea din istorie a României, peste care am trecut, zic eu, cu bine, chiar dacă astăzi mulți dintre noi sunt nemulțumiți.

Repet, sunt subiectiv pentru că ultimii ani i-am traversat printr-un deșert care mi-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom şti să folosim mai bine experienţa unora dintre oamenii politici în genul Ion Iliescu. Acum este prea târziu, fără îndoială, dar sunt mulţi alţii care ar trebui să-şi adauge cuvintele, experienţa, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile să iasă mai bine, mai ales acum", a conchis fostul premier.

Viorica Dăncilă: Dacă sănătatea îmi va permite, ca fost prim-ministru al României, voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute

Viorica Dăncilă, fost președinte al Partidului Social Democrat, care a ocupat funcția de cel de-al 67-lea prim-ministru al României de la 29 ianuarie 2018 până la 4 noiembrie 2019, a mărturisit că i-a plăcut ceremonia organizată pentru înmormântarea lui Ion Iliescu.

"Am participat la funerariile domnului președinte Iliescu. Dacă sănătatea îmi va permite, ca fost prim-ministru al României, voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute, dar eu sper să avem evenimente plăcute de acum încolo. Ceremonia a fost impresionantă, este prima ceremonie de acest fel. Mi-a plăcut totul, până și întâlnirea cu oameni care au condus destinul acestei țări, faptul că s-a scris o parte din istorie, cu bune, cu rele, cred că nu putem vorbi la nimeni numai lucruri bune, dar trebuie să ducem mai departe lucrurile bune și să evităm greșelile trecutului. Apreciez prezența domnului Ilie Bolojan", a declarat Viorica Dăncilă.

Gelu Voican Voiculescu: Sunt foarte afectat de tot ce am trăit

Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru în guvernul provizoriu condus de Petre Roman între 1989 și 1990 și unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Ion Iliescu, a mărturisit că momentul despărțirii a fost unul dificil.

„Sunt foarte afectat de tot ce am trăit, la nivel emoțional. E totuși o despărțire”, a spus Gelu Voican Voiculescu.

Jurnalistele DC News, Dana Mihai și Alexandra Curtache au intervievat și mai mulți români care au mers la înmormântarea lui Ion Iliescu, la Cimitirul Militar Ghencea III, pentru a-și lua rămas bun. O femeie a spus în exclusivitate pentru DC News, că Ion Iliescu a fost „cel mai bun președinte“, iar un bărbat a ținut să rememoreze o amintire pe care o are cu fostul președinte, din timpul campaniei electorale din 1992, atunci când Iliescu a obținut peste 85% din voturi.

