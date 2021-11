Ioana Filimon de la "Bravo, ai stil!": Femeile frumoase atrag partea dramatică a vieții și necazurile

"Femeile frumoase, la fel ca orice altă femeie, de altfel, atrag partea dramatică a vieții și necazurile. Nu cred că oamenii care nu sunt în atenția publicului au relații perfecte, în cazul meu au fost doar mai mediatizate. Dar, până nu dai cu capul, nu înveți. Experiențele din trecut le-am luat ca lecții de viață, am învățat ce aveam de învățat și acum am alături un bărbat pe care îl merit și mă merită. Suntem un întreg. Dar cred că toți trecem prin foc până ajungem să avem o relație sănătoasă, să știm să apreciem persoana de lângă noi", a spus Ioana Filimon pentru viva.ro.

"Recent, m-a supărat un pic iubitul meu și nu mai știa ce să facă să mă împace, pentru că sunt încăpățânată. Eram acasă și a chemat un interpret de la mine din zonă, a pus în mașină boxe și stația… Mi-a cântat melodiile care îmi plac în fața casei, până am ieșit. Mi-a adus și flori, și cadouri, și a fost o surpriză frumoasă, am fost foarte emoționată. Și eu, de curând, am făcut un gest care l-a impresionat. Iubitul meu era plecat din țară și m-am dus cu prietena mea să îl aștept la graniță, la venirea acasă.

M-am îmbrăcat în fustă scurtă, afară ploua, eram pe tocuri și așteptam să văd dacă mă ia la ocazie. Îl sunam să văd pe unde este, iar când mi-a spus că a trecut punctul de frontieră, m-am pus în mijlocul drumului. Am văzut de departe mașina lui și, când a ajuns în apropierea mea, nu numai că nu a oprit, dar m-a și ocolit și și-a văzut de drum. Până la urmă, s-a oprit după apelul meu telefonic. A fost și o bilă albă pentru el și i-a plăcut surpriza, că am venit să îl întâmpin și am dorit să mai scurtez timpul până să ne revedem", a mai spus Ioana Filimon.

"Sunt o fată modestă, din Timișoara"

Recent, vedeta a vorbit despre situațiile dureroase din viața ei, dar și despre remarcile pe care le primește, de genul "frumoasă și... proastă".

"De multe ori aud acest lucru și este trist că aud chiar și din partea femeilor. Mă doare când văd astfel de comentarii din partea unor oameni care chiar nu mă cunosc. Dar nu ai cum să mulțumești pe toată lumea. Dar să nu uităm că toți suntem oameni, greșim, dar măcar eu îmi asum, nu am fost niciodată premiantă la școală. Sunt o fată modestă, din Timișoara", a spus Ioana Filimon pentru viva.ro.

"Sunt o femeie simplă, modestă și provin dintr-o familie modestă, dar unită. Mai am un frate. Am o relație foarte bună cu părinții și am avut o copilărie foarte frumoasă. Am fost un copil activ, nu stăteam locului deloc. Adolescența nu a fost o perioadă foarte frumoasă, am avut parte de bullying. Chiar m-am dus odată la mama, plângând, și am întrebat-o ce să fac. Mă dureau remarcile legate de aspectul fizic, de buzele mele mai proeminente", a mai spus aceasta.