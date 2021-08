Ioana, după împăcarea cu Ilie Năstase: Mi-am călcat pe suflet. Eu nu mă simt iubită

"De mult timp suntem împreună, ea a renunțat la divorț, noi am vorbit amândoi. Nu a fost niciodată vorba de un interes financiar între noi doi, ea a avut afaceri de la soțul ei. A fost căsătorită de la 24 ani. Dacă am avut și eu niște bani acolo, asta nu înseamnă că a stat cu mine pentru bani! E sinceră, este o fată credincioasă! M-a convins și pe mine. Nu am văzut atâtea mănăstiri nici când eram copil. Am fost la toate mânăstirile din România. Prima dată când am văzut-o, am invitat-o la o băutură și ea nu bea. Am insistat! I-am spus că divorțez, m-a întrebat de două ori ca să nu mint data”, a declarat Ilie Năstase, la Kanal D, scrie click.ro.

"Eu nu mă simt iubită"

"Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut, eu auzisem doar de la lume de Ilie Năstase. L-am întrebat dacă era căsătorit. Ilie mi-a spus că divorțează. Era mai altfel atunci, era mai plin de viață. S-a schimbat mult. Eu când iau o decizie o iau, de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu stau cu el tot timpul. Eu un om sincer, face doar ceea ce simte. El trebuie să se schimbe.

Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de Ilie. Dar am considerat că așa e corect, văzând și vârsta lui. El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el. Nu știu dacă la vârsta asta mai există iubire, dar mai important e să ai pe cineva să te protejeze, să fie cu tine. Eu nu mă simt iubită”, a spus Ioana Năstase.

Ioana regretă că a sunat la 112, când ar fi fost bătută de Ilie Năstase.

"Femeile să nu accepte agresiunea fizică. Sau să stea să analizeze foarte bine situația. În cazul meu, nu știu de ce s-a ajuns aici, nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Eram foarte relaxată. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să trec peste episodul cu Ilie. Îmi mai trebuie timp. Regret foarte tare că am sunat la 112. Când polițiștii au venit la fața locului, eu le-am declarat că nu am nicio pretenție, vreau ca soțul meu să fie ok. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște", spunea Ioana Năstase, la începutul anului, când a explodat scandalul.