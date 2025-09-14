Investițiile din sănătate, garantate. Ce anunță ministrul Alexandru Rogobete

"Obiectivul nostru este ferm: niciun proiect început nu rămâne în urmă. Toate investiţiile deschise în sănătate îşi vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanţare europeană", a scris, pe pagina sa de Facebook, Alexandru Rogobete.



Ministrul a menţionat proiectul noii secţii de oncologie, radioterapie şi cardiologie intervenţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Alba Iulia, obiectiv demarat prin PNRR.



"În Alba Iulia se află în lucru un corp nou de clădire pentru spitalul judeţean, un proiect demarat prin PNRR şi continuat acum cu finanţare europeană nerambursabilă, prin Programul Operaţional Sănătate. Valoarea totală a investiţiei este de 55 milioane de euro, iar lucrările sunt în desfăşurare, cu termen de finalizare anul viitor", a menţionat Alexandru Rogobete.



Vineri, primul ministru Ilie Bolojan a anunţat faptul că opt proiecte, printre care şi cel din Alba Iulia, care au fost iniţial incluse în PNRR vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027.



"Astăzi (vineri - n.r.), am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea şi dotarea unor spitale şi care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanţabile din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Sănătate", a transmis Ilie Bolojan.



Lucrările la noul corp de spital au început în 24 februarie, după ce SJU Alba Iulia a obţinut toate avizele şi autorizaţiile necesare, a derulat procedurile de licitaţii şi a semnat contractele cu firmele câştigătoare.



Investiţia (proiectare, construcţie, dotare) se ridică la o valoare totală de 55 de milioane de euro.



Ea vizează construcţia unui nou corp de spital, pentru spitalizare continuă, cu o capacitate de 90 de paturi. Clădirea va avea cinci etaje, iar în partea superioară a construcţiei va fi amenajat un heliport. Imobilul va fi legat de clădirea spitalului printr-un tunel.

