€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data publicării: 19:00 01 Oct 2025

Investiții europene de peste 262 milioane lei în sănătatea din Argeș. Rogobete: Înseamnă spitale mai sigure
Autor: Doinița Manic

Investiții europene de peste 262 milioane lei în sănătatea din Argeș. Rogobete: Înseamnă spitale mai sigure Foto: Facebook Ministerul Sănătății
 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat investiții majore în infrastructura medicală din județul Argeș.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat investiții majore în infrastructura medicală din județul Argeș, în valoare totală de peste 262 milioane lei, prin fonduri europene.

Proiectele vizează modernizarea spitalelor, dezvoltarea de ambulatorii, digitalizarea sistemului medical și sprijinirea cabinetelor de familie. Totodată, în județ urmează să fie construit un laborator de radioterapie pentru pacienții oncologici, în valoare de peste 93 milioane lei, ce va aduce tratamente moderne la standarde europene.

Ministrul Sănătății: Forța tehnologiei, pusă în slujba luptei cu boala

"Astăzi am fost în Argeș, unde investițiile europene în sănătate depășesc 262 milioane lei, fonduri care aduc servicii medicale moderne și ambulatorii de specialitate mai bine pregătite pentru pacienți.
 
Argeșul construiește și soluții pe termen lung pentru oncologie: un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate, pentru a fi dus la bun sfârșit. Proiectul va aduce acasă tratamente moderne pentru pacienții oncologici. Înseamnă timp câștigat și forța tehnologiei pusă în slujba luptei cu boala, oferind șansa unei terapii la standarde europene aici, în județ.
 
Alte investiții importante:
 
• peste 18,4 milioane lei în ambulatorii și infrastructură digitală,
• peste 111 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii medicale,
• peste 15 milioane lei pentru digitalizarea spitalelor, serviciului de ambulanță și a DSP,
• 73 de cabinete de familie sprijinite, dintre care 64 deja dotate cu echipamente moderne.

 

Centru de sănătate mintală pentru copii, deschis în regim ambulatoriu

 
Tot aici am văzut și primul centru de sănătate mintală și adicții pentru copii care funcționează în regim ambulatoriu! Felicit conducerea pentru modul în care este organizat ambulatoriul și pentru faptul că, din excedentul bugetar propriu, au reușit să achiziționeze un Computer Tomograf de înaltă calitate și să renoveze secții întregi! Așa da! Uite că se poate!
 
Toate aceste proiecte înseamnă spitale mai sigure, tratamente oncologice moderne disponibile în județ, cabinete de familie mai bine echipate și servicii medicale aduse în era digitală.
 
Mulțumesc echipelor medicale și autorităților locale care s-au implicat în aceste proiecte. Cred cu toată convingerea că încrederea este fundamentul pe care trebuie să construim: încrederea pacientului în medic, încrederea medicilor în sprijinul statului și încrederea că ceea ce facem, facem pentru oameni!
 
Felicit conducerea unităților medicale și pe domnul președinte al Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, împreună cu echipa sa, pentru modul în care se transformă sănătatea din Argeș!", a declarat Rogobete.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul sanatatii
alexandru rogobete
arges
spitale
sistem medical
bani europeni
pnrr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 14 minute
Ministrul Justiției, discuție cu notarii publici despre digitalizare și eficientizarea sistemului judiciar
Publicat acum 18 minute
Titus Corlățean, ales raportor APCE privind răspunderea Rusiei în războiul din Ucraina
Publicat acum 23 minute
Jandarmi români în Tenerife. Cu ce scop sunt trimiși în zone preferate și de turiștii români - Foto în articol
Publicat acum 26 minute
I-a pus cuțitul la gât, pe stradă, în București! Femeia a reușit să scape rănindu-se la mâini
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close