Investiții europene de peste 262 milioane lei în sănătatea din Argeș. Rogobete: Înseamnă spitale mai sigure

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat investiții majore în infrastructura medicală din județul Argeș, în valoare totală de peste 262 milioane lei, prin fonduri europene.

Proiectele vizează modernizarea spitalelor, dezvoltarea de ambulatorii, digitalizarea sistemului medical și sprijinirea cabinetelor de familie. Totodată, în județ urmează să fie construit un laborator de radioterapie pentru pacienții oncologici, în valoare de peste 93 milioane lei, ce va aduce tratamente moderne la standarde europene.

Ministrul Sănătății: Forța tehnologiei, pusă în slujba luptei cu boala

"Astăzi am fost în Argeș, unde investițiile europene în sănătate depășesc 262 milioane lei, fonduri care aduc servicii medicale moderne și ambulatorii de specialitate mai bine pregătite pentru pacienți.

Argeșul construiește și soluții pe termen lung pentru oncologie: un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate, pentru a fi dus la bun sfârșit. Proiectul va aduce acasă tratamente moderne pentru pacienții oncologici. Înseamnă timp câștigat și forța tehnologiei pusă în slujba luptei cu boala, oferind șansa unei terapii la standarde europene aici, în județ.

Alte investiții importante: • peste 18,4 milioane lei în ambulatorii și infrastructură digitală, • peste 111 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, • peste 15 milioane lei pentru digitalizarea spitalelor, serviciului de ambulanță și a DSP, • 73 de cabinete de familie sprijinite, dintre care 64 deja dotate cu echipamente moderne.

Centru de sănătate mintală pentru copii, deschis în regim ambulatoriu Tot aici am văzut și primul centru de sănătate mintală și adicții pentru copii care funcționează în regim ambulatoriu! Felicit conducerea pentru modul în care este organizat ambulatoriul și pentru faptul că, din excedentul bugetar propriu, au reușit să achiziționeze un Computer Tomograf de înaltă calitate și să renoveze secții întregi! Așa da! Uite că se poate!

Toate aceste proiecte înseamnă spitale mai sigure, tratamente oncologice moderne disponibile în județ, cabinete de familie mai bine echipate și servicii medicale aduse în era digitală.

Mulțumesc echipelor medicale și autorităților locale care s-au implicat în aceste proiecte. Cred cu toată convingerea că încrederea este fundamentul pe care trebuie să construim: încrederea pacientului în medic, încrederea medicilor în sprijinul statului și încrederea că ceea ce facem, facem pentru oameni!