Întrebarea la care Cioloș a refuzat să răspundă

"În cazul în care nu reuşiţi să obţineţi un vot de învestitură, luaţi în calcul să formaţi o majoritate alături de PNL, UDMR, pentru Florin Cîţu, având în vedere că liberalii, în momentul de faţă, nu renunţă la această propunere?", a fost întrebat Cioloş.

"Am mai discutat în aceste ultime zile de nenumărate ori de acest subiect. Nu eu îi creez o majoritate lui Florin Cîţu, că nu e treaba mea. Eu vin cu o propunere de guvern şi cu un program de guvernare şi am luat această decizie încă de acum câteva zile, când PNL-ul nu a făcut nici măcar o propunere de premier. Deci daţi-mi voie să nu mai răspund la aceste întrebări. Întrebaţi-i pe cei de la PNL ce au de gând să facă. Eu am încercat şi noi am încercat până în ultimul moment să fim deschişi la discuţii şi să găsim variante acceptabile prin care să construim această majoritate. De acum înainte, mergem cu acest proiect, vom vedea care va fi votul în Parlament şi a doua zi vom anunţa care va fi abordarea noastră", a spus Dacian Cioloş, preşedintele USR.

Duminică, Biroul Naţional al USR şi, ulterior, Comitetul Politic al partidului au aprobat lista membrilor Guvernului, propuşi de Dacian Cioloş, şi programul de guvernare.





Conform USR, lista de miniştri este următoarea:



* prim-ministru - Dacian Cioloş



* ministrul Afacerilor Externe - Dan Barna



* ministrul Apărării Naţionale - Nicu Fălcoi



* ministrul Afacerilor Interne - Alin Stoica



* ministrul Justiţiei - Stelian Ion



* ministrul Finanţelor - Dragoş Pîslaru



* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Cătălin Drulă



* ministrul Energiei - Cristina Prună



* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Claudiu Năsui



* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - George Căţean



* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Mihai Goţiu



* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Cristian Ghinea



* ministrul Sănătăţii - Ioana Mihăilă



* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Ionuţ Moşteanu



* ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale - Oana Ţoiu



* ministrul Educaţiei - Corina Atanasiu



* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Monica Berescu



* ministrul Culturii - Iulia Popovici



* ministrul Tineretului şi Sportului - Tudor Pop



Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a fost nominalizat, lunea trecută, de şeful statului Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru.