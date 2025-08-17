Data publicării:

Întors la Moscova din Alaska, Putin s-a pus pe raportat: mai întâi elitei ruse, apoi aliaților săi. Pe cine a sunat primul

Autor: Doinița Manic
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

După întâlnirea cu Donald Trump din Alaska, Vladimir Putin nu a pierdut timp și a convocat la Kremlin întreaga nomenclatură politică și de securitate pentru a „raporta” despre discuții. A urmat mai multe telefoane.

Întors la Moscova din Alaska, Putin a convocat întreaga nomenclatură politică și de securitate – de la premierul Mihail Mișustin și șeful Dumei, Viaceslav Volodin, până la Dmitri Medvedev, Serghei Șoigu, șefii serviciilor secrete și guvernatorul băncii centrale – pentru a le prezenta versiunea oficială a convorbirii cu Trump, descrisă de el drept „foarte deschisă și substanțială, apropiindu-ne de deciziile necesare”, scrie Interfax.

Înainte de această prezentare grandioasă, Putin și-a început seria de telefoane externe. Primul apel a fost către președintele belarus Aleksandr Lukașenko, care i-a povestit la rândul său propriul schimb de replici cu Donald Trump.

Prietenii lui Putin consideră că întâlnirea acestuia cu Trump a fost "un succes"

 

A urmat apelul către președintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, care l-a felicitat pe Putin pentru "succesul" summit-ului.Tokaev a numit întâlnirea de la Anchorage „un moment de cotitură” pentru prestigiul internațional al Rusiei.

În cadrul discuției, Putin le-a oferit celor doi președinți „detalii concrete” despre negocierile cu Donald Trump. Ba chiar ar fi dat o notă summit-ului, dar care nu a fost divulgată presei.

Astfel, întors de la Anchorage, Putin și-a bifat întreaga rutină: întâi spectacolul de la Kremlin, unde aplauzele și complimentele erau la fel de obligatorii ca și decorul fastuos, apoi telefoanele către aliații care îi susțin doctrina. Totul, bineînțeles, pentru a demonstra lumii și… mai ales rușilor, cât de "eficient" este liderul lor în diplomația internațională.

