InterGenerațional, eveniment organizat de Fundația Regală Margareta a României, de Ziua Persoanelor Vârstnice

Evenimentul, devenit deja o tradiție în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie), reunește circa 140 de profesioniști din domeniul senectuții – în asistență socială, din ONG-uri, din instituții publice, implicați în servicii de suport pentru seniori, din companii cu produse și servicii dedicate vârstnicilor, medici și personal medical care lucrează cu persoane în vârstă, public interesat să afle despre provocările vârstnicilor și soluțiile existente pentru îmbunătățirea calității vieții acestora. Înscrierile sunt deschise pe pagina web oficială a conferinței.

Beneficiile colaborării între generații, tema anului 2025

Tema acestui an este INTERGENERAȚIONAL, cu accent pe beneficiile colaborării între generații și a participării sociale a seniorilor. Evenimentul va avea loc în prezența Majestății Sale Margareta, președintele Fundației Regale și a Alteței Sale Regale Principesa Sofia, membru al Consiliului director al Fundației. Totodată, conferința va prezenta raportul studiului privind impactul metodei intergeneraționale aplicată la nivel național în Centrele Generații în cei 10 ani de existență. Cercetarea acoperă patru dimensiuni-cheie: impactul asupra copiilor și tinerilor care beneficiază de sprijin intergenerațional în centre sociale de tip after-school, asupra seniorilor implicați ca voluntari constanți în programe, precum și asupra organizațiilor nonprofit care au aplicat metoda de intervenție intergenerațională și a comunităților în ansamblu.

Pe agenda evenimentului se regăsesc paneluri interactive, tendințe, provocări actuale și estimări pe tema îmbătrânirii active, precum și soluții eficiente și inovative la nivel național, modalități de suport pentru seniori, noutăți legislative din domeniul îngrijirii de lungă durată și al îmbătrânirii active, perspective asupra seniorilor în societate, modele inspiraționale, dar și un spațiu de interacțiune și schimb pentru comunitatea de specialiști activi.

Îmbătrânirea nu este o problemă, ci o provocare colectivă

„Îmbătrânirea nu este o problemă, ci o provocare colectivă. Există un loc și un rol semnificativ pentru seniori în societatea noastră. Prin implicare intergenerațională putem construi o bătrânețe demnă și activă pentru toți”, susține Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundației Regale Margareta a României.

Totodată, în timpul conferinței va fi lansat și Topul nevoilor și soluțiile oferite vârstnicilor din România la Telefonul Vârstnicului – 0800 460 001 - singura linie telefonică națională gratuită și confidențială, care de 10 ani oferă informații utile și de încredere și alină singurătatea seniorilor.

De asemenea, în cadrul expoziției „InterGenerații” din foaier, va fi prezentată o colecție de lucrări de arte vizuale Jurnal de Viață, realizată de tineri artiști din programul Tinere Talente, inspirată de poveștile de viață ale seniorilor. Vor fi expuse și instantanee fotografice surprinse în Centrele Generații din țară, unde seniorii acționează ca voluntari pentru copiii din familii defavorizate

În a doua parte a zilei, seria acțiunilor dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice va continua cu un Concert de muzică clasică dedicat seniorilor, susținut de bursierii programului Tinere Talente al Fundației în Sala Media a Teatrului Național ”I. L. Caragiale” din București. Concertul, oferit vârstnicilor sprijiniți prin proiectele sociale ale Fundației și ale altor organizații din București, are ca obiectiv combaterea singurătății și încurajarea participării la viața socială și culturală.

