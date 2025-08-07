Întâlnire Trump - Putin, „în următoarele zile“, anunță Kremlinul

O întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută "în următoarele zile", iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de ştiri de stat ruse, relatează AFP, Reuters și Agerpres.



"La sugestia părţii americane, s-a ajuns la un acord de principiu pentru a organiza un summit bilateral în următoarele zile", a declarat Uşakov.



"Începem acum să stabilim detaliile cu colegii noştri americani", a adăugat el, precizând că această întâlnire ar putea avea loc "săptămâna viitoare" şi că o locaţie a fost convenită "în principiu" între cele două părţi.



Rusia nu a răspuns în schimb ideii americane privind o întâlnire tripartită între Trump, Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a adăugat oficialul rus.



Miercuri, într-o accelerare diplomatică a eforturilor de a pune capăt conflictului din Ucraina, preşedintele american a afirmat că va avea "foarte curând" o întâlnire cu Vladimir Putin, potrivit presei americane.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a reiterat joi apelul pentru o întâlnire cu Putin, afirmând că un summit al liderilor este "o prioritate foarte clară" care ar putea "conduce la o pace cu adevărat durabilă".



Aceste acţiuni diplomatice au loc imediat după o vizită a emisarului american Steve Witkoff la Moscova, unde acesta s-a întâlnit cu preşedintele Vladimir Putin.



Zelenski a discutat miercuri la telefon cu Trump, în urma vizitei lui Steve Witkoff la Kremlin. Mai mulţi lideri europeni au participat, de asemenea, la convorbire.



Liderul ucrainean a declarat joi dimineaţă că intenţionează să aibă "mai multe" convorbiri telefonice în cursul zilei, inclusiv cu cancelarul german Friedrich Merz, precum şi cu oficiali francezi şi italieni.

