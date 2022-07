Inna în perfuzii. Ce mesaj a transmis artista de pe patul de spital

Îndrăgita artistă este destul de activă în social media. Așa reușește să fie mereu în contact cu fanii și îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Se pare că ultima perioadă de muncă a fost destul de solicitantă și și-a pus serios amprenta asupra sănătăţii.

A avut nevoie de îngrijiri medicale

Pentru a o pune cât mai repede pe picioare, medicii care au consultat-o i-au administrat perfuzii. De asemenea, artista a anunțat că va lua o pauză de pe rețelele de socializare până când se va reface complet, scrie Redacţia.

„Suprasolicitată. Deconectată până când mă voi recupera”, a scris Inna în dreptul imaginilor cu perfuzia.

Alexandra, pe numele ei real, a visat dintotdeauna să devină cântăreață. Iar visul i s-a îndeplinit. A ajuns cunoscută şi apreciată nu doar în România, ci peste tot în lume iar refrene din cântecele ei sunt fredonate de tineri de pe toate continentele. „Lucrurile s-au întâmplat și eu tot mă simt aceeași fată, Alexandra, care a venit de la Neptun la Constanța și, mai apoi, la București, să-mi îndeplinesc visul. Eu visam în trecut că voi ajunge aici, doar că nu toate visele devin realitate. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici și am muncit foarte mult să ajung aici. Am trecut prin rele și prin bune și sunt aici. Cel mai greu moment din cariera mea a fost lansarea celei de-a doua piese" a povestit Inna într-un podcast.

Are o relație cu rapperul Deliric

Potrivit Spynews, de câțiva ani, Inna se iubește cu Deliric, iar împreună au o relație foarte frumoasă, dar pe care încearcă să o țină pe cât posibil departe de lumina reflectoarelor. Artista nu vorbește des despre cuplul pe care îl formează cu rapperul, dar recent, la Antena Stars, ea a mărturisit că e partenerul pe care și l-a dorit de foarte mult timp și cu care chiar crede că va avea un viitor. „Mă susține foarte mult. E iubitul pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. E un drăguț și mă susține, la fel de mult cum îl susțin și eu pe el.”, a declarat Inna, pentru Antena Stars.

Cum își menține silueta

Inna a povestit pentru Viva că nu ţine şi nici nu a ţinut vreodată diete stricte. Mănâncă ce îi place, în special specialităţi vegane, merge la sală şi nu sare niciodată peste micul dejun. "Niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume. Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control" a m[rturisit pentru publicaţia amintită.

