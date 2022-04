Îngheţata care calmează tusea a fost inventată la Galaţi. Cât va costa și ce aromă va avea. "Este o inovație!"

O îngheţată care calmează tusea şi linişteşte şi întregul organism a fost inventată de masteranzii facultăţii de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, scrie Monitorul de Galați. Îngheţata are virtuţi de-a dreptul de mirare pentru un aşa produs și ar putea reprezenta un remediu bun pentru ameliorarea tusei.

Cât va costa înghețata și ce aromă va avea

„Vorbim despre o îngheţată de afine în care am introdus aromă de trandafir sub formă încapsulată, este o inovaţie de fapt. Inovaţia constă în capsularea uleiului de trandafir pur sub formă de pulbere ca să nu şi piardă caracteristicile şi să poate fi regăsit integral în îngheţată. Aroma se va elibera treptat şi va lăsă un post gust foarte plăcut, care va dura câteva ore poate după consum. Gustul vine mai mult din baza de lapte şi din afine, dar datorită acestei arome de trandafir are proprietăţi de calmare, liniştire, inclusiv de calmare a tusei.

O îngheţată care să facă bine la tuse, la gât, este o noutate. Nu are stabilizator, niciun fel de colorant, doar produse naturale. Nu are deloc conservanţi, este doar pe bază de lapte, este cu ou. De asemenea, aroma de trandafir este puţin folosită în produse de îngheţată şi sperăm să reprezinte senzaţia verii”, explică Isabela Anghel, inovatoarea produsului masterand nutriţie la SIA.

Îngheţată ar putea să fie şi produsă, eventual într-o gelaterie, iar preţul ar fi circa 6 lei pe cupă.

Kombucha: Ceaiul „viu” fermentat

Cel de-al doilea produs inventat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este un ceai fermentat.

„Prezint Kombucha sau ceaiul fermentat. Avem pregătite două mostre, un Kombucha aromatizat cu mentă marocană şi unul cu fructe de aronia. Inovaţia constă în găsirea unui procedeu de realizare a acestei băuturi fermentare care să poată fi consumată cât mai rapid, deci să ajungă la consumator cât mai repede, astfel încât toate calităţile acestei băuturi să poate să îşi facă efectul. Folosim un ceai verde pentru obţinerea bazei. Se produce o fermentare cu ajutorul unor compoziţii de bacterii şi drojdii. Aceste bacterii şi drojdii fermentează ceaiul respectiv, după o anumită perioadă ceaiul este filtrat şi poate fi consumat ca atare sau aromatizat, astfel încât să adăugăm nişte principii nutritive suplimentare acestei băuturi răcoritoare.

Are o concentraţie de alcool de sub 0.1 la sută, deci nu vom recomanda această băutură celor sub 14 ani. Fiind o băutură vie, întrucât înăuntru sunt bacterii şi drojdii, cu cât stă mai mult, ele evoluează. Atunci recomandarea noastră este că ar trebuie consumat într-un termen de maximum o săptămână, cu condiţia să fie păstrat la frigider, pentru a nu fermenta”, explică Mihail Balaban, masterand anul II Nutriţie la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.

Ambele produse vor fi prezentate într-o sesiune de comunicări ştiinţifice şi apoi chiar şi într-un concurs gastronomic destinat produselor bio inovatoare.

