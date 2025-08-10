Data actualizării: | Data publicării:

Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale

Peste 30.200 de absolvenți de liceu din întreaga țară se pregătesc, începând de luni, să susțină probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni de bacalaureat, conform datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării.

Din totalul participanților, aproximativ 18.200 fac parte din promoția curentă, iar alți circa 12.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele din anii precedenți, o parte dintre aceștia vor susține întregul examen, în timp ce alții vor da doar probele pe care nu le-au promovat anterior.

Calendarul stabilit de autorități prevede ca luni, 11 august, candidații să susțină proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a). Marți, 12 august, va avea loc proba obligatorie a profilului (proba E.c), urmată miercuri, 13 august, de proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d). Joi, 14 august, este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă (proba E.b).

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările scrise și depune contestații. O nouă rundă de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor este programată între 19 și 20 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.

Probele scrise vor începe zilnic la ora 9:00, iar accesul în sălile de examen este permis până cel târziu la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid.

Potrivit metodologiei, examenul este considerat promovat doar dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiții: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor, obținerea unei note de minimum 5 la fiecare probă scrisă și atingerea unei medii finale de cel puțin 6, calculată pe baza notelor de la probele scrise.

