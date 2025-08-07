Incendiu uriaș la fostul club Bellagio din Mamaia - VIDEO

UPDATE:

Potrivit ISU Dobrogea, incendiul este localizat. Flăcările s-au desfăşurat pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp, dar nu au fost înregistrate victime.



Poliţia a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, fiind înregistrate pagube materiale, transmite Agerpres.



"Astăzi, în jurul orei 19:00, poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Mamaia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că imobilul dezafectat al unui fost club din staţiunea Mamaia ar fi fost cuprins de incendiu", precizează IPJ Constanţa.

Știrea inițială:

Un incendiu puternic a izbucnit la fostul club Bellagio din Mamaia, joi seară. Pompierii intervin la faţa locului pentru a stinge incendiul.

Clădirea dezafectată care găzduia clubul Belagio se află în apropierea Cazinoului din Mamaia. Salvatorii intervin cu trei autospeciale cu apă şi spumă, o autoscară, dar şi echipaje de descarcerare şi ambulanţe SMURD Mamaia.

Potrivit Ziua de Constanța, pompierii alimentează autospecialele cu apă din Lacul Siutghiol, iar în zonă se suplimentează echipajele de intervenție cu autospeciale de la Stația Midia. În plus, traficul în zonă este îngreunat din cauza incendiului, iar coloanele de mașini se întind pe kilometri pe ambele sensuri. La fața locului acționează și polițiștii pentru dirijarea traficului.

Sursa citată mai relatează faptul că flăcările au mistuit clădirea aproape în totalitate și că se observă cum cad bucăți din clădirea arsă. Din primele informații nu sunt victime.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News