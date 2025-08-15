Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri, 15 august, la depozitul Sameday din municipiul Iași. Flăcările au generat un fum dens, vizibil de la mare distanță, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație, avertizând asupra riscului provocat de degajările masive de fum.

Sursa foto: Florin Tugui/ Grup Facebook Esti din Iasi daca…

„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în mun. Iași, str. Trei Fantani. La locul intervenșiei se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Sursa foto: Grup Facebook Esti din Iasi daca...

La fața locului intervin în total 54 de pompieri, sprijiniți de mai multe echipamente specializate.



„La acest moment, la fața locului acționează un total de 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, autospeciala de roboți pentru intervenții (AspRoboti) și autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri”, a adăugat ISU Iași.

Din primele informații, nu au fost raportate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma anchetei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News