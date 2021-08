Încă o lovitură pentru Barcelona. Aguero ar putea fi indisponibil două luni

Atacantul argentinian Sergio Aguero, absent de la meciul de duminică seara câştigat de FC Barcelona cu 3-0 în faţa lui Juventus Torino, în cadrul Trofeului Gamper, ar putea fi indisponibil cel puţin două luni din cauza unei rupturi a tendonului interior de la pulpa piciorului, informează L'Equipe, citând presa locală.



Accidentat în cursul antrenamentului de dimineaţă, Aguero nu a mai asistat nici la prezentarea sa la Barcelona, echipă cu care a semnat la finele lunii mai un contract pe două sezoane, până în 2023, după ce îi expirase angajamentul cu Manchester City.



Conform cotidianului Marca, "jucătorul a efectuat luni dimineaţă un examen RMN care a relevat o accidentare serioasă, care l-ar putea ţine departe de gazon aproximativ opt săptămâni, iar în cel mai bun caz el va reveni abia în octombrie".



Conform publicaţiei Mundo Deportivo, Aguero nu a participat duminică după-amiază nici la evenimentul de rămas bun al lui Lionel Messi, "pentru că se deplasa cu cârje şi nu putea pune piciorul în pământ", transmite Agerpres.

Messi: Nu mi-am imaginat niciodată că voi pleca de la FC Barcelona

Starul argentinian Lionel Messi a izbucnit în lacrimi la conferinţa de presă pe care a susţinut-o duminică, la stadionul Camp Nou, în cadrul căreia şi-a anunţat despărţirea de FC Barcelona, clubul la care şi-a petrecut întreaga sa carieră de fotbalist.



"Nu ştiu dacă voi putea vorbi. În aceste zile, m-am gândit mult la ceea ce aş putea spune. Acest lucru este foarte dificil pentru mine, după atâţi ani în care am trăit aici. Nu eram pregătit pentru asta. Anul trecut (în vară lui 2020, când a solicitat rezilierea contractului - n.red) am fost pregătit să plec, dar anul acesta eram hotărât să continui aici, să continuăm în casa noastră, este ceea ce ne doream cel mai mult. Astăzi însă trebuie să-mi iau rămas bun de la toate astea. Am petrecut mulţi ani aici, unde am ajuns foarte tânăr, la 13 ani, iar acum, după 21 de ani, plec cu soţia mea şi cu cei trei copii catalano-argentinieni. Am dat totul pentru acest club, pentru acest tricou, din prima zi în care am ajuns şi până în ultima", a spus Messi.