Încă o linie de tramvai intră în reparații: 850 de metri, 30 de milioane de lei. Ce spunea Nicușor Dan când era primar despre ”micul deranj” și pe cine voia să vadă în tramvai

Capitala devine din nou un șantier și, aparent, un ”cimitir” de mașini, având în vedere cum traficul se aglomerează acolo unde apar lucrări la liniile de tramvai, devieri de trafic ș.a.m.d. Când era primar general, Nicușor Dan spunea că ”noul PUG” va rezolva problema.

Prin aprilie 2025, Nicușor Dan afirma, ca edil al Capitalei, că noul PUG, ”rezolvarea tuturor problemelor”, va fi gata până la finalul acestui an. Dar, cum nici primar nu avem, nici perspectiva unuia, doar calcule politice, mai fezabil se pare că ar fi ca noul PUG să fie gata la finalul lui 2026. Era promis pentru finalul lui 2023, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, după cum observăm.

Până la centură, vom avea inel median de tramvai

El a punctat că aceasta înseamnă că, în sfârșit, Municipiul București va avea un inel median de tramvai, o completare a liniei 41 pe partea estică, astfel încât să le permită bucureștenilor care vor să circule rapid să nu mai meargă prin centrul orașului.

”Primăria Municipiului București a început lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău, pe tronsonul cuprins între intersecția Delfinului și Strada Baia de Aramă. Proiectul vizează reabilitarea completă a 850 m de cale dublă de rulare, inclusiv racordarea la linia existentă de pe Bd. Basarabia. Lucrările presupun înlocuirea căii de rulare, modernizarea rețelei aeriene de contact și a iluminatului public, protejarea rețelelor edilitare, reabilitarea a două peroane și construirea unuia nou, precum și montarea de garduri de protecție. Lucrările au o valoare de 30 de milioane de lei (inclusiv TVA), cu termen de execuție estimat la 12 luni” anunță Primăria Municipiului București, printr-un comunicat de presă.

Însă, însuși înlocuitorul lui Nicușor Dan la Capitală, primarul general interimar Stelian Bujduveanu a luat fața Primăriei în comunicare, anunțând șantierul unuia ”dintre cele mai dureroase loturi pe care circulă tramvaiele”. El a afirmat că șinele sunt mai vechi de 45 de ani. Acum, în aceste reparații, intră de fapt înlocuirea șinelor, stâlpi de iluminat, delimitarea tramvaiului și repararea peroanelor.

Când va fi gata, ”municipiul București va avea, în sfârșit, un inel median de tramvai, așa cum ne-am dorit, completând linia 41 pe partea estică”. ”Astfel, bucureștenii vor putea circula rapid, fără a mai tranzita centrul orașului” mai spune edilul interimar.

Un mic deranj

Proiectul face parte dintr-un amplu program de modernizare a peste 50 kilometri de tramvai. Despre acești 50 de kilometri de tramvai vorbeam și-n 2024, în iunie, când Nicușor Dan anunța că urmează să se scurgă cele ”12 luni de execuție pe toți cei 50 de kilometri care au rămas”- de șină de tramvai. ”Într-o lună, două, simultan încep lucrările” anunța el - din nou, vorbim despre socoteli. ”Sunt multe zone, o să fie un mic deranj, dar e nevoie să le facem și o să le facem” le spune el bucureștenilor. Dar orizontul încă pare a fi credibil: ”În vara lui 2026, toate liniile de tramvai din București vor fi modernizate”.

Pe cine voia să vadă în tramvai? ”Noi țintim ca în transportul public să meargă oameni care-și permit să folosească mașina personală. Sunt oameni care au întâlniri la birou și, dacă n-au aer condiționat, nu se vor urca pentru că vor ajunge transpirați la birou, e foarte, foarte simplu” mai spunea Nicușor Dan, la DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News