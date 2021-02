În timp ce studenții români își iau adio de la gratuitatea la tren, în Franța, Macron le dă saci de alimente / fotografia zilei

”Jurnal de călătorie-Franța 2021:



Sunt în autobuz. Mă duc spre cămin și car în spate un sac foarte greu. E un sac cu alimente de bază primite gratuit de toți studenții care studiază în Franța: străini, bursieri sau restanțieri, nu contează. Mă doare umărul, dar știu că săptămâna asta nu mai trebuie să merg la cumpărături; am primit paste și sos pentru ele, conserve, orez, pâine, lapte, săpun, periuța și pastă de dinți pentru ea, chiar și dulciuri. Săptămâna viitoare voi merge iar, e un sistem creat pentru a ajuta studenții să traverseze această perioadă grea. Tot azi am fost la cantină, mi-am luat 2 porții de mâncare cu câte 1€ fiecare. Da, ați citit bine: 1€ pentru o porție de mâncare gătită, salată, desert și pâine. Așa a hotărât președintele Macron pentru studenți; tot așa, pentru a-i ajuta pe timp de pandemie.



Colegii mei din România au fost la protest vineri, la Gara de Nord. Le-a fost luată gratuitatea pe tren și încearcă să rezolve cumva. Îmi pare rău că nu am putut fi și eu alături de ei, dar deh..așa-i la noi, nu?”, a scris Ruxandra I. pe Facebook.