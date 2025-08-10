Data publicării:

Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Vezi galeria foto
 Mii de turiști se îndreptau spre Sfinx
Mii de turiști se îndreptau spre Sfinx

Temperaturile de Cod Galben și Cod Portocaliu au făcut ca mii de români să părăsească localitățile și să găsească o oază de răcoare, dacă nu  la malul mării, sus, pe culmile munților.

Platoul Bucegi a fost luat cu asalt de la primele ore ale zilei de duminică. Sute de mașini au urcat spre Cabana Piatra Arsă și spre zona Padina-Peștera, unde rar se mai putea găsi câte un loc de campare.

Miile de turiști, care trebuiau să plătească o taxă de 10 lei pentru intrarea în Parcul Național Bucegi care aparține Regiei Romsilva, își încercau puterile de a urca de la Peștera spre Cabannele Babele și Omu. De asemenea, dinspre Piatra Arsă zeci de  grupuri de turiști aveau aceași destinație: Cabanele Babele, Sfinxul, Caraimanul și Omu. De remarcat că temperatura, sus, pe Platou oscila între 16 - 18 grade.

Telecabinele de la Bușteni și Peștera aveau program normal de funcționare, în pofida prețului ridicat.

Față de ce era altădată, când la Babele se putea mânca, acum nu mai existau decât vreo trei buticari, printre care puteai să mănânci și un porumb copt sau fiert cu 10 lei, câteva sandwich-uri sau gogoși. Niciun produs nu era mai mic de 10 lei. (Foto galerie: Crișan Andreescu)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
08 aug 2025, 13:34
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
08 aug 2025, 10:55
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
08 aug 2025, 11:09
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
08 aug 2025, 09:25
Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor
07 aug 2025, 22:16
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Ion Iliescu, funeralii de stat cu măsuri stricte. Cui nu i se permite accesul și ce gesturi sunt complet interzise
05 aug 2025, 21:44
TPBI prelungește programul a nouă linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului Dinamo - FCSB
01 aug 2025, 13:16
Craiova - Constanța, pe drumul de mare viteză care a fost inaugurat
01 aug 2025, 10:19
SRI, anunț privind transportul lichidelor în bagajul de mână în avion
30 iul 2025, 19:01
Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București
30 iul 2025, 15:26
Se schimbă controlul la frontierele UE. Modificare din octombrie. Va ști cu nume, amprente digitale și fotografii cine intră și cine iese
30 iul 2025, 15:02
Apă retrasă definitiv de la vânzare în România. ”Este inacceptabil ca, în 2025, să fie comercializată apă ce poate pune în pericol sănătatea populației”
30 iul 2025, 10:16
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, de la Roșcani, va fi consolidată și restaurată
30 iul 2025, 10:05
Cutremur de 8,8 grade în Peninsula Kamceatka. Anunț de tsunami în Oceanul Pacific și Japonia
30 iul 2025, 09:03
TPBI: Tramvaiul 41 va fi suspendat, din 1 august. Călătorii vor fi preluați de liniile navetă 641 și 643
29 iul 2025, 15:50
Corneliu Ștefan: Da pentru viață, o acțiune a campaniei "Cadoul vieții", în Bucegi
29 iul 2025, 09:18
Ziua imnului național al României - 29 iulie
29 iul 2025, 08:54
Cutremur, luni după amiază, în România
28 iul 2025, 15:53
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi din toate sectoarele: Lista zonelor afectate
28 iul 2025, 14:50
Salvamont România, atac la decizia Guvernului: Reducerea sporurilor, profund nedreaptă față de salvatorii montani
28 iul 2025, 09:57
De ce se scarpină câinele sau pisica ta. Explicaţiile veterinarului
27 iul 2025, 14:07
Peștera Ialomiței – un deceniu de la redeschidere
27 iul 2025, 09:00
Pilotul Osiceanu, semnal de alarmă. Când e cel mai sigur să zbori? Directiva europeană care a schimbat totul
26 iul 2025, 21:56
Compromisurile firmelor low-cost pentru bilete ieftine. Dezvăluirile pilotului Cezar Osiceanu
26 iul 2025, 14:58
Restricții de circulație în 15 județe din cauza caniculei extreme
25 iul 2025, 17:25
Raed Arafat spune de ce e nevoie să avem cash în casă, bani gheață / video
25 iul 2025, 10:55
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când vom circula pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii A3, realizată prin PNRR
24 iul 2025, 17:42
Apele Române, precizări privind rezervele de apă la nivel național. Recomandări de consum în contextul secetei
23 iul 2025, 20:49
Jennifer Lopez, în concert la București. TPBI: Spectacolul „Summer in the city 2025” deviază duminică opt linii de transport în comun
23 iul 2025, 16:46
Haos pe Autostrada A3. O cireadă de vaci a produs un accident rutier, în zona localităţii Voluntari
22 iul 2025, 16:12
Patriarhul Daniel își aniversează, marți, împlinirea vârstei de 74 de ani. E bine ca de ziua de naștere să arătăm recunoștință
22 iul 2025, 08:59
Alertă gravă de securitate cibernetică. CECCAR: NU este o coincidență – este un atac structurat
21 iul 2025, 18:11
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă. Sectoarele vizate
21 iul 2025, 11:05
De ce badantele și românii care au lucrat în Italia au pensii atât de mici. Semnal de alarmă pentru partidele politice / video
20 iul 2025, 14:38
Grădina Zoologică București se închide pentru trei zile, în urma furtunii de joi 
18 iul 2025, 13:52
Un ingredient esențial pentru deserturi, pe cale să dispară
18 iul 2025, 11:43
Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, atac la ALPAB: Lucrurile nu mai pot continua în forma actuală
18 iul 2025, 09:05
A fost emisă Autorizația de Construire pentru refacerea podului peste pârâul Bizdidel-Pucioasa
17 iul 2025, 14:44
Sfântul Ilie, tradiții și obiceiuri. Ce fac credincioșii în această zi
17 iul 2025, 11:37
Unde te relaxezi în București? Spații verzi, sport și mișcare pentru toate gusturile
16 iul 2025, 13:48
IRI Travel: Hotelurile care știu să se promoveze au plajele și camerele pline pe Litoralul Românesc
16 iul 2025, 12:48
Costel Fotea, de Ziua Națională a Contabilului Român: Respect și apreciere pentru cei ce aduc rigoare și echilibru în economie
14 iul 2025, 15:51
Rute alternative pentru evitarea aglomerației de pe drumurile de la mare și de pe Valea Prahovei
14 iul 2025, 14:07
Cum se circulă, de fapt, pe ”Podul Prieteniei”. De ce stai 2 ore dinspre România spre Bulgaria, 15 minute dinspre Bulgaria spre România?
13 iul 2025, 16:39
Alertă de pe litoral: înșelăciune cu locurile de cazare. Mesaj de ultim moment al Poliției
12 iul 2025, 12:34
Cum îți dai seama, cu ochiul liber, că roșiile cumpărate sunt un pericol. Au fost umplute cu substanțe chimice
12 iul 2025, 08:53
Corneliu Ștefan: Promisiunile se văd prin fapte
11 iul 2025, 14:32
Programul  sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București
11 iul 2025, 09:06
De ce apa Mării Negre a devenit "rece ca gheața" în plină vară. Fenomenul rar care a răcit litoralul românesc
10 iul 2025, 21:25
Cele mai noi știri
acum 14 minute
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
acum 28 de minute
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
acum 28 de minute
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
acum 55 de minute
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
acum 1 ora 5 minute
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO
acum 1 ora 29 minute
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
acum 1 ora 33 minute
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
acum 1 ora 50 minute
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Cele mai citite știri
pe 9 August 2025
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
pe 9 August 2025
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
pe 9 August 2025
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
pe 9 August 2025
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
pe 9 August 2025
Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel