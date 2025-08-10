Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto

Temperaturile de Cod Galben și Cod Portocaliu au făcut ca mii de români să părăsească localitățile și să găsească o oază de răcoare, dacă nu la malul mării, sus, pe culmile munților.

Platoul Bucegi a fost luat cu asalt de la primele ore ale zilei de duminică. Sute de mașini au urcat spre Cabana Piatra Arsă și spre zona Padina-Peștera, unde rar se mai putea găsi câte un loc de campare.

Miile de turiști, care trebuiau să plătească o taxă de 10 lei pentru intrarea în Parcul Național Bucegi care aparține Regiei Romsilva, își încercau puterile de a urca de la Peștera spre Cabannele Babele și Omu. De asemenea, dinspre Piatra Arsă zeci de grupuri de turiști aveau aceași destinație: Cabanele Babele, Sfinxul, Caraimanul și Omu. De remarcat că temperatura, sus, pe Platou oscila între 16 - 18 grade.

Telecabinele de la Bușteni și Peștera aveau program normal de funcționare, în pofida prețului ridicat.

Față de ce era altădată, când la Babele se putea mânca, acum nu mai existau decât vreo trei buticari, printre care puteai să mănânci și un porumb copt sau fiert cu 10 lei, câteva sandwich-uri sau gogoși. Niciun produs nu era mai mic de 10 lei. (Foto galerie: Crișan Andreescu)

