Imaginile care spun totul. Acțiunea unui grup de clujeni pentru sinistrații din Moldova: Oricare dintre noi poate fi în astfel de situații!

Printre numeroasele inițiative de ajutorare se numără și acțiunea unui grup de clujeni din cartierul Sopor. Totul a început cu apelul mobilizator făcut de o persoană, pe un grup de Facebook al locatarilor.

Astfel, în câteva zile, oameni din cartier au dat curs invitației și au donat mai mulți saci cu haine și încălțăminte, plase cu jucării, rechizite, pături, alimente neperisabile și alte lucruri de folos. Tot ce s-a strâns va fi transportat de către persoana inimoasă, care a lansat apelul de mobilizare, către mai multe familii afectate de inundațiile devastatoare din județul Botoșani.

Asemenea acțiuni evidențiază, încă o dată, că românii, oriunde s-ar afla, fie în diaspora, la Madrid, Roma, Londra sau Paris, fie în țară, în Cluj, București, Iași sau Constanța, nu rămân indiferenți în fața suferinței semenilor lor și fac fapte de milostenie, după putința fiecăruia.

Foto

Foto Andrei Itu - DC News

”Ce s-a întâmplat în județele afectate de inundații, imaginile apocaliptice pe care le-am văzut, case măturate efectiv de viituri, stâlpi de electricitate puși la pământ, mașini întoarse cu roțile în sus de apele care au spulberat tot ce le-a ieșit în cale, oameni morți în propria casă sau luați de ape... nu a avut cum să ne lase indiferenți. Prin urmare, am donat haine și jucării în stare bună, alimente neperisabile și ce am mai crezut de cuviință, pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut agoniseala de-o viață. Am văzut că și alți vecini au făcut la fel, ceea ce este un lucru îmbucurător, că oamenii mai fac fapte de milostenie și se gândesc la semenii lor greu încercați. Totuși, oricare dintre poate fi în astfel de situații, să pierdem într-o clipă casa, masa, mașina etc.”, a declarat un locatar.

Foto - Andrei Itu DC News

Foto Andrei Itu - DC News

Alte apeluri umanitare pentru ajutorarea oamenilor afectați de inundațiile devastatoare de la sfârșitul lunii iulie

”Învățătura Mântuitorului Iisus Hristos ne-a arătat calea iubirii jertfelnice și a milosteniei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut (Matei 25, 40). Această poruncă divină este fundamentul oricărei acțiuni de caritate creștină”, subliniază Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care, de asemenea, a lansat zilele trecute un apelul umanitar direcționat pentru refacerea locuințelor, procurarea bunurilor de strictă necesitate și sprijinirea celor rămași fără adăpost.

Persoanele care doresc să ajute, pot dona folosind datele de mai jos:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați

Detalii: 0756 617 617

De asemenea, pe rețelele sociale circulă, în continuare, îndemnuri pentru ajutorarea oamenilor. De exemplu, pentru persoanele afectate din Broșteni Stulpicani și Ostra, județul Suceava, este ”nevoie de ajutor concret, material, financiar și fizic:

• Alimente neperisabile și apă potabilă

• Îmbrăcăminte și încălțăminte (pentru toate vârstele)

• Pături, saltele, saci de dormit

• Produse de igienă personală și de curățenie

• Pompe de apă, saci de nisip, lopeți, generatoare

• Combustibil și unelte pentru degajare și reconstrucțieEste nevoie de muncă fizică și voluntari, oameni care pot ajuta în mod activ pe teren:

• Curățarea gospodăriilor și spațiilor publice afectate

• Îndepărtarea resturilor și a nămolului

• Distribuirea ajutoarelor și sprijin pentru echipele locale

Conturi IBAN pentru donații financiare:



Orașul Broșteni

Beneficiar: Orașul Broșteni

CUI: 5927254

Cont IBAN: RO90TREZ59721370201XXXXX (Trezoreria Vatra Dornei – donații și sponsorizări)

Comuna Stulpicani

Beneficiar: Comuna Stulpicani

Cont IBAN: RO24TREZ59421370201XXXX (Trezoreria Gura Humorului – donații și sponsorizări)

Comuna Ostra

Beneficiar: Comuna Ostra

CUI: 4441417

Cont IBAN: RO24TREZ59421370201XXXXX (Trezoreria Gura Humorului – donații și sponsorizări)”, conform unui anunț al Prefecturii Suceava de acum câteva zile.

Vezi și - Cel mai mare oraș din România, lovit de inundații apocaliptice. De la peisaje de vis la catastrofă - Apel la donații!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News