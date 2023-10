Îl vom mai vedea vreodată pe Dan Bordeianu în seriale tv? Actorul a vorbit despre asta chiar de ziua lui

Dan Bordeianu a devenit rapid recunoscut pe tv datorită rolurilor sale din serialele "Lacrimi de iubire" și "Numai iubirea". Cu câțiva ani în urmă, actorul a ales să apuce altă cale și să se retragă din lumea televiziunii, pentru a se dedica mai mult teatrului. Astăzi, 23 octombrie 2023, Dan Bordeianu împlinește 48 de ani. Într-un interviu acordat unica.ro, Dan Bordeianu a dat mai multe din casă și a dezvăluit și câteva dintre motivele pentru care a ales să se retragă din televiziune.

S-a retras cu adevărat din televiziune?

În urmă cu 20 de ani, actorul a luat decizia radicală de a nu mai juca în telenovele, genul care l-a propulsat rapid în prim-planul showbiz-ului românesc. În schimb, Dan Bordeianu a ales să rămână dedicat scenei de teatru, o pasiune autentică pentru el. Această schimbare nu doar că nu a dăunat carierei sale, ci, dimpotrivă, i-a deschis uși în universul complex al teatrului. De-a lungul timpului, Dan Bordeianu și-a clădit un nume solid în această industrie competitivă.

Actorul spune că nu s-a retras din televiziune și că doar a fost mai atent cu selecția de proiecte pe care le-a acceptat. „Nu am renunțat la televiziune, adică la ideea de televiziune. Am renunțat la proiecte care nu mi-au plăcut și pe care nu le-am simțit. Ajunsesem într-o zonă în care am zis: fac asta cu bucurie? Și nu era neapărat așa”, a explicat actorul pentru sursa citată.

Totodată, acesta a mărturisit că dacă s-ar nimeri pe un proiect cu care să rezoneze ar fi dispus să revină oricând în televiziune. „Da, m-aș întoarce în televiziune oricând, la orice oră, dacă pot funcționa în proiectul respectiv. În peisajul actual nu prea am văzut ceva în care aș putea să revin”, a subliniat actorul.





