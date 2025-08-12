Ideea AUR privind diaspora, desființată! Radu Cosma: Mutarea asta nu are logică!

La prima ediție a dezbaterii „România în Diaspora” organizată de DC Media Group pe 12 august 2025, Radu Cosma, Director Direcţia proiecte pentru diaspora şi comunităţi istorice în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni ONLINE, a subliniat că luna august ar trebui consacrată oficial românilor din diaspora, fiind perioada în care majoritatea se întorc în țară.

Evenimentul din 12 august 2025 a reunit reprezentanți ai instituțiilor și ai comunităților românești din străinătate, pentru a discuta despre modalități de întărire a legăturii dintre diaspora și România.

În cadrul discuțiilor, Radu Cosma a respins ideea mutării Zilei Românilor de Pretutindeni în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, propunere aparținând AUR, argumentând că data nu are relevanță directă pentru românii din diaspora.

August - luna în care românii revin acasă

„Nici măcar Patriarhia Română nu sărbătorește atunci, ci în prima duminică după Sfânta Marie, pe 15 august, Duminica migranților români, instituită din 2009. Luna august este luna destinată românilor din diaspora, fiind perioada în care cei mai mulți revin în țară”, a precizat Radu Cosma.

Acesta a subliniat că mutarea sărbătorii în august ar spori contactele între românii din diaspora și autoritățile locale:

„Cred că luna diasporei, dacă ar fi legiferată, ar duce la o multiplicare a contactelor. Acum suntem într-o disonanță legislativă. Ziua Românilor de Pretutindeni, ultima duminică din luna mai, nu reprezintă nimic pentru diaspora. Am organizat la București adunări cu sute de români din afara granițelor, dar activitatea nu a fost radiantă mai departe.”

Critici la adresa inițiativei de mutare la 30 noiembrie

În prezent, o inițiativă legislativă, deja adoptată de Senat, prevede revenirea la data de 30 noiembrie, așa cum era înainte de 2016. Proiectul se află acum la Camera Deputaților.

Radu Cosma a criticat propunerea: „De ce nu mutăm Ziua Românilor de Pretutindeni în luna august când românii se întorc acasă și luna diasporei să fie dedicată diasporei. Ca cei care se întorc acasă să aibă contact cu autoritățile locale. Acum este o inițiativă legislativă, a trecut de Senat, să se întoarcă Ziua Românilor de Pretutindeni de Sfântul Andrei în perioada zilei naționale. Ori pui luna lângă soare. Nu va avea nicio relevanță. A fost până în 2016 Ziua Românilor de Pretutindeni de Sfântul Andrei. Ori Sfântul Andrei o fi apostolul românilor, dar nu este apostolul doar al românilor din diaspora. Nu are sens această inițiativă din punctul nostru de vedere”.

Argumente din realitatea comunităților românești din străinătate

Oficialul a exemplificat cu situația unei comunități religioase din Spania: „Nu înțeleg adică de ce nu avem o sărbătoare dedicată diasporei când vin românii acasă. Vorbeam cu un pastor adventist din Spania și mi-a spus că din 700 de credincioși, mai are doar 50 în Spania, pentru că toți s-au întors acasă în August. Se întorc acasă, să muncească, să lucreze la casele pe care le-au construit, să-și viziteze părinții, bunicii. Atunci de ce nu facem o sărbătoare dedicată diasporei cu românii care oricum o să fie acasă în august?”.

Radu Cosma a încheiat subliniind necesitatea adaptării legislației la realitatea și obiceiurile românilor: „Asta e calea. Să ne adaptăm potrivit nevoilor și obiceiului românilor. Pentru că astfel le câștigăm și încrederea”.

