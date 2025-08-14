Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, unul dintre fiii fostului preşedinte democrat Joe Biden, dacă nu îşi retrage acuzaţiile care o leagă de traficantul sexual Jeffrey Epstein, relatează joi agenţia EFE și Agerpres.



Fiul lui Biden a susţinut într-un interviu acordat în urmă cu câteva săptămâni că Epstein este cel care a prezentat-o pe Melania celui care apoi i-a devenit soţ, actualul preşedinte Donald Trump.



Aceste comentarii "defăimătoare, denigratoare şi incendiare" sunt false, afirmă echipa juridică a primei doamne, potrivit postului Fox News, care a prezentat o scrisoare pe care avocatul Melaniei a trimis-o echipei juridice a lui Hunter Biden săptămâna trecută.



La rândul său, preşedintele Donald Trump a declarat joi că şi-a încurajat soţia să-l acţioneze în judecată pe fiul predecesorului său. "I-am spus să meargă mai departe. Ştiţi, mi-au ieşit destul de bine procesele în ultima vreme", a spus el la Fox News.



Potrivit lui Trump, Epstein "nu a avut nicio legătură cu Melania" sau cu modul în care ei s-au cunoscut. "Am întâlnit-o prin intermediul altcuiva, dar nu a fost Jeffrey Epstein", a adăugat preşedintele, fără alte precizări.



Melania îi cere lui Hunter Biden în scrisoare să "publice imediat o rectificare completă şi corectă" a declaraţiilor şi aceasta să fie "la fel de vizibilă" ca declaraţia originală, împreună cu scuze publice, în caz contrar îi va cere în instanţă daune morale de un miliard de dolari.



Hunter Biden a susţinut însă că nu îşi va cere scuze. "Să uite de asta, nu se va întâmpla!", a spus el joi la post de televiziune local, unde a insistat că trebuie "clarificată natura relaţiei" dintre Epstein şi familia Trump.



Miliardarul Jeffrey Epstein s-a aflat în centrul unui mare scandal internaţional cu delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore, şi ramificaţii politice. Arestat şi pus sub acuzare, el s-a sinucis în detenţie în anul 2019 şi cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii. Administraţia lui Trump a promis că "va ridica vălul" asupra acestui caz şi a publicat în februarie unele documente din dosar, fară însă a-l lămuri.



Vechile legături amicale dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar preşedintele american a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.



Donald Trump, care locuia aproape de Jeffrey Epstein în Florida şi New York, l-a caracterizat pe acesta la începutul anilor 2000 drept "un tip grozav". "Este foarte distractiv cu el. Spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult cum îmi plac şi mie, iar multe dintre ele sunt foarte tinere", declara Trump atunci pentru New York Magazine.



În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoştinţe, rude, victime şi complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv Donald Trump şi fostul preşedinte democrat Bill Clinton, fără a menţiona însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.

