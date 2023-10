Hubert Thuna: Locuitorii din cartierul Greenfield vor avea acces rapid în București

"Am fost la Ministerul Transporturilor. Am pus pe masă problema oamenilor care locuiesc în cartierul Greenfield. Împreună cu directorul CNAIR, Cristian Pistol, și cu viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, am stabilit reconfigurarea circulației rutiere în zona respectivă.

Avem date clare din teren, avem studiile de trafic și, pe baza lor, venim cu un proiect. Acest proiect are în vedere, printre altele, amplasarea unor sensuri giratorii, astfel încât oamenii să ajungă repede în București. Și înapoi acasă, la familiile lor.

Siguranța și liniștea locuitorilor din regiunea București-Ilfov sunt prioritare pentru mine și pentru echipa mea. Avem nevoie de drumuri bune și de proiecte bune, gândite cu adevărat în beneficiul oamenilor", a precizat președintele Consiliului Județean Ilfov.

Vezi și: https://www.dcnews.ro/hubert-thuma-isu-bucuresti-ilfov-are-in-dotare-o-drona-de-ultima-generatie-galerie-foto_934031.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News