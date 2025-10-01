"Haosul" găsit de Rogobete la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Asistente cu unghii false, uși din lemn și chiuvete lipsă în ATI

Un adevărat haos administrativ și sanitar a fost descoperit la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, după izbucnirea focarului de infecții în secția ATI. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nici conducerea unității, nici epidemiologul spitalului și nici Direcția de Sănătate Publică nu au respectat procedurile esențiale în astfel de situații, iar măsurile au fost luate cu întârziere. Mai mult, controlul a scos la iveală nereguli grave: asistente cu unghii false, lipsa chiuvetelor în saloanele ATI, uși din lemn imposibil de dezinfectat și dezinfecții realizate greșit. Totul în condițiile în care acel corp fusese renovat cu bani europeni.

"Ce am identificat la Iași, la o primă privire, sâmbătă, când am hotărât să mă duc să văd la fața locului cum stă situația - un haos administrativ și procedural mai mare ca la Iași eu nu am văzut niciodată niciunde. De la managerul interimar, la șeful de secție, la epidemioologul spitalului, la directorul medical - nu au fost în stare să îmi explice cap-coadă ce au făcut atunci când a apărut primul caz. (...) 3-4 oameni cu care am stat de vorbă în 3 ore aproape nu au putut să îmi descrie protocolul și procesul pe care l-au urmat în această situație tocmai pentru a reduce răspândirea infecției către alți copii.

Deși încă nu am citit întreg raportul Corpului de Control, imaginea este evidentă: nu s-a respectat niciun protocol specific pentru acest situații. Protocolul este relativ simplu și voi încerca să explic în termeni cât mai pe înțelesul tuturor. În momentul în care au avut primul caz, ținând cont că vorbim despre o secție de neonatologie, de ATI, de nou-născuți, ar fi trebuit să se activeze în maxim 24 de ore și a doua zi să preleveze teste de microbiologie de pe suprafețe din cât mai multe puncte din această unitate sanitară pentru a identifica dacă germenele este deja răspândit sau nu", a declarat Rogobete la Antena 3 CNN.

Ministrul Sănătății: DSP a trimis prima recomandare epidemiologică de abia cu câteva ore înainte să ajung eu la Iași

Și asta nu este tot. Ministrul Sănătății spune că și raportarea a fost întârziată. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a fost informată târziu cu privire la numărul de cazuri de pacienți infectați, iar mai apoi și DSP a trimis cu întârziere prima recomandare epidemiologică.

"Nu am nicio explicație, nu au făcut nimic. Este strigător la cer, pentru că timp de aproape două săptămâni nu au făcut nimic. Mai grav de atât, au raportat cu întârziere către Direcția de Sănătate Publică numărul de cazuri de pacienți infectați cu același germene patogen. Și, mai grav de atât, Direcția de Sănătate Publică din Iași a trimis prima recomandare epidemiologică de abia cu câteva ore înainte să ajung eu la Iași. Deci, care a fost, de fapt, întârzierea? Întârzierile sunt cumulate.

Vorbim aici o dată de o întârziere de reacție din partea conducerii unității sanitare, din partea epidemiologului spitalului, care la nivelul spitalului nu a luat măsurile într-un timp rapid sau suficient de rapid astfel încât să elimine sau să reducă riscul și potențialul de a răspândi germenele patogen și, pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică, care are în atribuții aceste activități și aceste lucruri nu a reacționat", a mai spus ministrul Sănătății.

Asistente cu unghii false, uși din lemn și lipsa chiuvetelor în secția ATI

Ministrul Sănătății a explicat că ajungând la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" din Iași a descoperit și că o serie de reguli elementare nu erau respectate în această instituție sanitară: asistentele purtau unghii false, în secțiile ATI nu existau chiuvete cu apă rece și caldă, iar ușile erau din lemn, deși acel corp al spitalului era unul renovat.

"Eu nu înțeleg cum s-a primit aviz de funcționare pentru secția de ATI din acel corp renovat cu bani europeni atât timp cât secția de ATI nu are chiuvetă cu apă caldă, cu apă rece în fiecare salon. Conform legislației în vigoare, într-un salon de ATI ești obligat să ai punct de spălare a mâinilor. Ușile din saloanele ATI sunt de lemn - complet ilegal, pentru că acele suprafețe nu pot fi dezinfectate. Apoi, testele microbiologice care s-au făcut, în mod paradoxal toate au ieșit negative, mai puțin cel de ieri făcut de către Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății care a ieșit pozitiv. Nu vreau să speculez. Mai degrabă aș spune că testele nu au fost prelevate corect sau suficient. Mi-e greu să cred și nu vreau să cred că un laborator al unei instituții a dat un rezultat fals sau mușamalizat, însă pot să cred că testele nu au fost prelevate corect", a mai spus Alexandru Rogobete.

Dezinfecția, efectuată greșit

La pachet cu toate aceste nereguli grave, vine și utilizarea incorectă a soluțiilor dezinfectante, a mai spus ministrul.

"Mai adaug o altă chestiune, dacă doriți, descoperită de Inspecția Sanitară de Stat, și aici am dubii mari în modul în care s-a realizat dezinfecția la nivelul suprafețelor din această unitate sanitară, pentru că protocolul dat de către conducerea unității sanitare, respectiv de către serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate activității medicale din spital, nu respectă protocolul producătorului soluțiilor dezinfectante, adică nu s-a respectat nici concentrația și nici timpul de acțiune pe care îl recomandă producătorul acestor dezinfectanți în a fi utilizat", a adăugat ministrul Sănătății.