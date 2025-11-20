Haos la Paris. O pană de curent a afectat zeci de mii de locuințe, metroul și semafoarele

Mai mult, În unele locații din Paris au fost oprite semafoarele și iluminatul stradal, iar câteva linii de metrou și trenuri suburbane au suspendat circulația.

Unde s-a produs incidentul care a dus la pana de curent din Paris

Operatorul rețelei electrice, Enedis, a raportat că un incident tehnic a pornit, joi dimineață, de la o stație RTE din Issy-les-Moulineaux, în sud-vestul Parisului. Operatorul rețelei, RTE, a menționat că incidentul s‑a produs la stația de la Issy‑les‑Moulineaux, în sud‑vestul capitalei franceze, scrie DevDiscourse.

Pana de curent ar fi durat doar 5 minute. Unele locuințe ar fi încă afectate

Între timp, Enedis (distribuitorul de energie) a transmis că întreruperea a durat doar aproximativ 5 minute. Însă câteva mii de gospodării continuă să fie afectate, transmite Le Parisien. RTE și Enedis afirmă că anchetează cauza exactă a defecțiunii tehnice de la substația implicată. Enedis și-a cerut scuze locuitorilor din Paris pentru incidentul survenit.

