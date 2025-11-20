Haos la Paris. O pană de curent a afectat zeci de mii de locuințe, metroul și semafoarele

Mai multe zone din Paris au rămas fără curent, joi dimineață. Aproximativ 170.000 de locuințe au fost afectate.
Mai mult, În unele locații din Paris au fost oprite semafoarele și iluminatul stradal, iar câteva linii de metrou și trenuri suburbane au suspendat circulația.
Operatorul rețelei electrice, Enedis, a raportat că un incident tehnic a pornit, joi dimineață, de la o stație RTE din Issy-les-Moulineaux, în sud-vestul Parisului. Operatorul rețelei, RTE, a menționat că incidentul s‑a produs la stația de la Issy‑les‑Moulineaux, în sud‑vestul capitalei franceze, scrie DevDiscourse.
Între timp, Enedis (distribuitorul de energie) a transmis că întreruperea a durat doar aproximativ 5 minute. Însă câteva mii de gospodării continuă să fie afectate, transmite Le Parisien. RTE și Enedis afirmă că anchetează cauza exactă a defecțiunii tehnice de la substația implicată. Enedis și-a cerut scuze locuitorilor din Paris pentru incidentul survenit.
