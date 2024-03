Adevărul din spatele a trei mituri despre Paris. Vei fi plăcut surprins să afli asta - Galerie foto

Parisul, capitala Franței și una dintre cele mai adorate destinații turistice din lume, este deseori subiectul unor mituri și preconcepții. Mulți călători se așteaptă ca atunci când ajung în capitala Franței să găsească un oraș murdar, aglomerat, dar plin de oameni îmbrăcați elegant. Cu toate acestea, când ajungi acolo realizezi că nu este totul chiar așa cum zice lumea. Luna trecută am fost în Paris pentru trei zile și da, și eu mă așteptam să văd șobolani pe străzi pentru că asta auzisem de multe ori despre Paris.

Am constatat, cu bucurie, că în ciuda zvonurilor, Parisul nu este deloc un oraș murdar. Am explorat străzile sale pitorești la pas și nu am întâlnit gunoaie pe trotuare sau în parcuri. Mai mult, mărturiile privind șobolanii care umblă nestingheriți pe străzi, par a fi doar povești urâte. Nu am zărit niciunul în timpul șederii mele. Totuși, mă gândesc că nici fum fără foc nu apare, dar dacă au existat șobolani în Paris, acum pare că această problemă este rezolvată. Parisul este curat și bine întreținut, oferind o atmosferă plăcută și prietenoasă tuturor vizitatorilor.

Este Parisul un oraș aglomerat?

Tot despre Paris se zice că este un oraș foarte aglomerat, plin de mașini. Voi demonta și acest mit. Am fost surprins plăcută să descopăr că Parisul este un oraș destul de liber, aerisit, cel puțin în comparație cu alte metropole europene. Aceasta se datorează în mare parte sistemului eficient de transport în comun, cu o rețea extinsă de metrou care face accesul rapid și facil în diferite zone ale orașului. Pe străzi, numărul mașinilor este relativ scăzut, iar plimbările pe jos sau cu bicicleta sunt plăcute și relaxante. Totuși, un lucru pe care l-am observat este că deși orașul este destul de liber, atunci când iei taxi ajungi destul de greu de la un punct la altul. Asta pentru că sunt foarte multe semafoare.

Francezii, îmbrăcați la patru ace?

Un alt mit pe care îl auzim adesea este că francezii sunt mereu eleganți și stilați. Parisul este considerat capitala modei, așa că mă așteptam să văd pe străzi doar oameni îmbrăcați deosebit. Totuși, am constatat că cei mai mulți dintre francezi obișnuiesc să poarte haine simple, casual. Majoritatea localnicilor adoptă un stil practic și confortabil în viața de zi cu zi. Apropo, renumitele berete franțuzești, acele accesorii care se poartă chic într-o parte, pe cap, sunt în mare parte purtate te turiști, nu de localnici.

Parisul este un oraș vibrant, cu o istorie bogată, o arhitectură impresionantă și o cultură efervescentă. Timp de trei zile, am avut privilegiul să descopăr adevărata sa frumusețe și să mă bucur de farmecul său autentic. Astfel, îndemn pe toți cei care își doresc să viziteze Parisul să nu se lase influențați de mituri și să se bucure în mod deschis de tot ce acest oraș minunat are de oferit.

