GREEN AMBALAJE își mărește flota auto cu 5 vehicule 100% electrice Renault Trucks Master

GREEN AMBALAJE își mărește flota auto cu primele 5 mașini electrice RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. pentru colectarea deșeurilor într-un mod sustenabil, devenind astfel prima companie din domeniul waste management care investește într-o flota de acest tip.

Cele 5 autovehicule electrice vor colecta si deservi puncte de colectare inteligente tip RVM de la companiile de tip retail din Bucuresti, Cluj si Timisoara pentru materialele de tip PET, sticla si aluminiu.

In urmatorii 2 ani, compania are in plan o investitie de 5 milioane de euro in flota auto electrica.

Deșeuri reciclate pe baza economiei circulare

Compania oferă partenerilor săi servicii integrate de management al deșeurilor începând de la colectarea, segregarea deșeurilor, transportul acestora și reciclarea sau valorificarea lor prin metode eficiente și în același timp convenabile din punct de vedere economic.

În 2021, compania a gestionat în cele 9 centre autorizate nationale de valorificare, aproximativ 93 000 de tone de deşeuri de ambalaje, industriale sau periculoase de la cei peste 1000 de clienţi (retail, fabrici, centre comerciale sau logistică, HORECA) din fiecare judeţ care ajung să fie reciclate şi transformate din nou în ambalaje sau energie electrică.

Prin preluarea, transportul, reciclarea și fabricarea de produse derivate sau materii prime, oferim clienților noștri un model de gestionare a deșeurilor bazat pe economia circulară și reutilizarea resurselor într-un număr de cicluri cât mai extins.

“Evoluția favorabilă a comportamentului de consum și, implicit a economiei, și a interesului față de sustenabilitate și mediul înconjurător se reflectă și asupra modului în care companiile de waste management își gestionează resursele. Inițiativa Green Ambalaje de a achiziționa mașini electrice pentru colectarea deșeurilor, reprezintă o consolidare a poziției noastre legate de economia circulară, a unui viitor sănătos și a protejării mediului înconjurător”, Cristian Lazăr, CEO & Founder Green Ambalaje.

Renault Trucks, dedicat evoluției transportului urban

Renault Trucks consideră că transportul urban trebuie să evolueze către mobilitatea electrică pentru a îmbunătăți calitatea vieții in orașe și pentru a reduce emisiile globale de CO2. În acest sens, Renault Trucks România a făcut un pas decisiv prin livrarea primelor 5 vehicule electrice Master în țara noastră către compania GREEN AMBALAJE.

La nivel international, tradiția Renault Trucks în electricitate datează din 2010 cand au fost livrate primele camioane electrice de serie către clienți finali, iar în prezent suntem unul dintre cei mai importanți jucători pe piața vehiculelor electrice, cu o cotă de piață de 50% în 2021.

Producătorul francez este primul care a lansat o gamă completă de distribuție 100% electrică de la 3.1 la 26 de tone și se află deja la a doua generație de vehicule complet electrice Renault Trucks E-Tech Master, Renault Trucks E-Tech D și Renault Trucks E-Tech D Wide.

În 2023 gama Renault Trucks va fi extinsă la camioanele de mare tonaj până la 44 de tone, respectiv vor fi lansate modelele T și C E-Tech pentru transportul regional și construcții.

“Prin tradiție Renault Trucks este un pionier al inovației de aproape 130 de ani, iar cu această livrare marcăm un moment de referință în istoria Renault Trucks România. Suntem mândri că am reușit să fim primul producător din România care a putut comercializa camioane complet electrice de serie conform unor oferte personalizate pe necesitățile clienților noștri încă din toamna anului trecut. In prezent avem în desfășurare proiecte cu diferiți clienți și pentru gama electrică D E-Tech de 16, 19 și 26 de tone” afirmă Gheorghe Trincă, Administrator Renault Trucks Romania.



Carosarea suprastructurilor specializate aferente profilului de activitate GREEN AMBALAJE a fost făcută de către compania Grădinariu. Cu o experiență de peste 25 de ani Grupul Grădinariu este astăzi una dintre companiile lider în integrarea soluțiilor și utilajelor complexe în domeniul managementului deșeurilor.

Pe plan local, compania are in portofoliu echipamente electrice complexe din multiple categorii, atât livrate la cheie de la parteneri de renume mondial cu tradiție in motoarele electrice, cât și customizate conform nevoilor specifice ale beneficiarilor publici și privați.



“Suntem onorați să adăugam colaborării de durată pe care am dezvoltat-o cu Green Ambalaje aceste soluții moderne de management al deșeurilor. Apreciem încrederea pe care au avut-o în noi pentru a ne alege ca integrator pentru aceste autospeciale inovatoare, cu emisii poluante 0 si care adaugă valoare atât benenficiarului, cât și mediului, și implicit fiecăruia dintre noi. În calitate de companie deținută și operată local, ne luăm foarte în serios angajamentul nostru față de mediu și educarea comunității cu privire la gestionarea adecvată a deșeurilor și suntem onorați să vedem ca eforturile noastre se concretizează în soluții eficiente pentru industria de profil”, declara Andrei Grădinariu, Director General Grădinariu.

