Grecia îşi redeschide graniţele din 16 aprilie

"Am discutat chiar astăzi (ieri, n.r.) cu ambasadoarea Greciei în România şi din 16 aprilie graniţele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu nişte condiţii, şi acelea sunt un formular pe care dânşii îl au şi acum, de localizare, şi este uşor completabil pe internet sau cu certificat de vaccinare sau cu test negativ PCR. O veste bună. Deci, practic, sunt două momente: momentul intrării în Grecia şi momentul revenirii în România. La momentul plecării în Grecia, turiştii români care ar dori să plece acolo ar avea nevoie de acest document care există şi acum pe net, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Aşteptăm şi noi mai multe informaţii de la greci, pentru că sunt regulile lor. Eu am discutat cu ambasadoarea, mi-a zis test PCR, probabil cu un termen oricum rezonabil, deci nu cred că vor fi probleme acolo", a afirmat Claudiu Năsui, la Antena 3.



Ministrul Turismului a explicat şi condiţiile pentru ca la revenirea din Grecia în ţară turiştii români să nu intre în carantină.



"La momentul revenirii în ţară: ca să nu fie un cetăţean român care se duce şi îşi face o vacanţă de o săptămână, două, 10 zile în Grecia şi se întoarce, dacă Grecia nu este pe lista aceea a CNSU, atunci nu e nicio problemă. Dacă totuşi este, şi cetăţeanul român este vaccinat, şi prin vaccinare înseamnă 10 zile de la rapel, de la a doua doză, intră fără carantină, deci n-are nicio problemă, se întoarce fără carantină. Dacă nu are vaccinul, dar a fost bolnav de Covid în ultimele 90 de zile, lucru pe care îl poate dovedi fie cu un certificat medical, fie cu un test de anticorpi, de asemenea nu intră în carantină", a menţionat Claudiu Năsui, potrivit Agerpres.