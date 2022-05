Gigi Becali, sigur că FCSB va redeveni Steaua: Am furat-o? Cum am furat-o? Se rugau de mine...

CITEŞTE ŞI Lovitură pentru CSA Steaua. FCSB, încă o şansă să recupereze palmaresul

”De fapt, hotărârea Curții de Apel nu ne dezavantaja, pentru că palmaresul lui CSA e până în 1998, iar din 1998 e al FCSB-ului. Palmaresul nu e divizat. Ei voiau palmaresul, dar dacă tu te-ai născut ieri, nu poți să spui că ai 100 de ani. Eu v-am spus că le voi câștiga pe toate, și palmaresul, și numele. Ei nu se vor mai numi Steaua, îl vom anula în instanță, nu-l vor mai folosi numele Steaua.

Normal, în civil, trebuie să ceri probe, să zici ce probă ceri. Ei trebuiau să ceară proba cu expertiza, dar n-au cerut proba ca expertiză, au făcut ei o expertiză care nu se ia în seamă. O să spună judecătorul 'tu n-ai cerut probă cu expertiză', deci le respinge din start și nu se va judeca.

După ce se judecă astea, noi o să cerem revizuirea la hotărârea aia, probabil mai durează patru-cinci ani. După ce le câștigăm pe-astea, câștigăm și revizuirea și apoi Steaua e FCSB. După rejudecarea asta, mergem și cerem. Până nu se revizuiește aia, n-ai cum să te atingi de numele Steaua. Noi o să cerem revizuirea, ca să anulăm acea hotărâre, care e hotărâre definitivă.

"Am furat-o? Cum am furat-o?"

Am furat-o? Cum am furat-o? Se rugau ei de mine. Am furat-o cu zeci de milioane de euro? Înseamnă că miniștrii și generalii au făcut fraudă. Sau UEFA care nu-i mai dădea voie Stelei să joace în cupele europene. Eu am fost chemat să ajut, am dat bani. Eu când am dat bani, am zis de la început că vreau să fiu patron dacă dau bani. Am actele semnate semnate de Bădălan, Zisu, generalii Armatei Române.

Am contractele care spun așa, 'eu împrumut banii ăștia, dar vreau acțiuni', iar ei zic 'hotărăște transformarea asociației cutare în societate pe acțiuni în care se iau acțiuni în funcție de banii dați'. Au aprobat prima dată 33% pentru Păunescu, 33% pentru Pițurcă, 33% pentru Becali. Pițurcă a zis că nu mai are cum să dea bani, a fost corect, la fel și nea Viorel. Nea Viorel a fost influențat de băieții lui, îi era și lui greu să renunțe. Eu am actele depuse, semnate de notar, că facem societate pe acțiuni, dar alea nu s-au mai depus că ei au spus că nu mai dau bani. Apoi am luat toți câți bani dăduserăm. 51% am luat eu și Asociația a rămas cu 49%, pe care le-a vândut după. Asociația nu avea bani și le-a scos la licitație, unde le-am cumpărat eu că nu a venit nimeni la licitație”, a declarat Gigi Becali, în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News