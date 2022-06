Gigi Becali i-a oferit un bacșiș de 200 de euro unui livrator care i-a adus comanda la palat - Video viral

”Şoc! Am primit cel mai mare tips din viaţa mea de la Gigi Becali”, a scris bărbatul la videoclipul postat pe contul său de TikTok. Bacșișul primit este de 200 de euro, aproximativ 1.000 de lei, după cum arată imaginile devenite virale.

VIDEO

George Becali a făcut un nou gest impresionant. Acesta și-a dat haina de pe el unui om al străzii în timpul unei slujbe oficiate la Mănăstirea Radu Vodă.

Finanțatorul FCSB a îngenunchiat în fața unui om cu dizabilități pentru a putea să-l ajute. Totul s-a întâmplat în curtea Mănăstirii Radu Vodă din București, în zi de mare sărbătoare - Sfântul Nectarie Taumaturgul.

Gigi Becali și-a dat haina de pe el și și-a îmbrățișat aproapele

Gesturile de binefacere ale lui Gigi Becali au devenit o normalitate de-a lungul anilor. Omul de afaceri nu se uită la bani atunci când vine vorba de semenii aflați în suferință. Gesturilor caritabile făcute de finanțatorul FCSB sunt greu de contorizat, multe dintre acestea fiind făcute în mare taină. Nimeni nu știe exact câți oameni s-au bucurat de ajutorul patronului din Liga 1.

Cu toate că în București vremea a fost una extrem de capricioasă, cu ploaie semnificativă și temperaturi scăzute, curtea Mănăstirii Radu Vodă a devenit neîncăpătoare pentru enoriașii care și-au dorit să participe la hram și să se închine la moaștele Sfântului Nectarie, tămăduitorul și ajutătorul celor în nevoi. Vezi articolul și video aici!

Părintele Pimen Vlad de la Muntele Athos a dezvăluit că l-a întrebat pe Gigi Becali de ce face publice actele sale de caritate.

„L-am întrebat pe domnul Becali. A dormit aici, după închisoare. Era total schimbat. Și l-am întrebat: ’Cum privești lucrul ăsta, pentru că-l faci public?’ Am vrut să-l întreb pentru că am văzut un om total schimbat față de înainte. Și mi-a spus așa: ’Eu îl fac public, dar am alt scop. Sunt mulți oameni ca mine pe acest pământ, care produc foarte mulți bani și care au păcate. Dacă fac publice actele mele, poate îmi urmează și alții exemplul”, a povestit starețul, potrivit digisport.

Părintele Pimen Vlad a mai dezvăluit și ce i-a mai zis Gigi Becali. „Mi-a mai spus așa: ’Sunt convins că nu-i pot ajuta pe toți, uneori se mai întâmplă să-i mai fugăresc, dar mi-e milă de ei. Și atunci mă duc după colț și plâng. Doamne, nu-i pot ajuta pe toți’. A început căința, apoi spovedania și apoi milostenia. A întors înapoi, îi pare rău pentru păcate”, a mai povestit părintele în podcastul lui Mihai Morar. Citește articolul inițial aici!

Gigi Becali a lansat critici dure la adresa Federaţiei Române de Fotbal și a lui Răzvan Burleanu. Patronul FCSB a precizat că această națională de fotbal, precum și conducerea ei 'nu este a noastră, nu ne reprezintă'.

'Ce mă interesează pe mine naţionala. Nu ne reprezintă pe toţi atât timp cât ea este furată, nu ne reprezintă. Naţionala e furată, Federaţia e furată. Nu ne reprezintă. Ne reprezenta dacă erau acolo oameni pe care noi îi voiam şi pe care noi îi votam. Dar atât timp cât ea este furată, cu voturi furate, cu mingi, cu bani şi cu tricouri…

'Gică Popescu a făcut puşcărie ca să fure ei Federaţia, atunci nu este a noastră.'

'Gică Popescu a făcut puşcărie ca să fure ei Federaţia, atunci nu este a noastră. Este furată! Când o să vină acasă din nou, să fie reparată, probabil o să facă Dumnezeu. N-ai ce să faci pentru că acolo sunt nişte trepăduşi care votează… acolo trebuie făcute doar plângeri penale.', a subliniat Gigi Becali.

'Cum adică să vii şi să spui că altul nu are voie să candideze? Păi tu (n.red. Răzvan Burleanu) ai candidat fără să ai dovada că ai fost 5 ani preşedinte de club. Poate nu e niciun preşedinte de club vrednic sau deştept să conducă. Poate o să moară preşedinţii de club care au fost, ce facem? Nu mai conducem Federaţia?', a punctat Becali.

'Iei bani ca să ne îngropi? Nu mai în România se poate întâmpla să iei sute de mii ca să ne îngropi.' Vezi articolul aici!

