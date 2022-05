Becali a fost întrebat de un călugăr de la Muntele Athos de ce face publice actele sale caritabile

„L-am întrebat pe domnul Becali. A dormit aici, după închisoare. Era total schimbat. Și l-am întrebat: ’Cum privești lucrul ăsta, pentru că-l faci public?’ Am vrut să-l întreb pentru că am văzut un om total schimbat față de înainte. Și mi-a spus așa: ’Eu îl fac public, dar am alt scop. Sunt mulți oameni ca mine pe acest pământ, care produc foarte mulți bani și care au păcate. Dacă fac publice actele mele, poate îmi urmează și alții exemplul”, a povestit starețul, potrivit digisport.

Părintele Pimen Vlad a mai dezvăluit și ce i-a mai zis Gigi Becali. „Mi-a mai spus așa: ’Sunt convins că nu-i pot ajuta pe toți, uneori se mai întâmplă să-i mai fugăresc, dar mi-e milă de ei. Și atunci mă duc după colț și plâng. Doamne, nu-i pot ajuta pe toți’. A început căința, apoi spovedania și apoi milostenia. A întors înapoi, îi pare rău pentru păcate”, a mai povestit părintele în podcastul lui Mihai Morar.

De la 82 de kilograme, la 76. Gigi Becali: Nu mănânc vinete, nici ardei

Gigi Becali a ținut cu sfințenie Postul Paștelui. A dezvăluit că a și slăbit. „Aveam 82 de kilograme și acum am 76. Mănânc pâine cu gem și pâine cu compot. Altceva nu mănânc! Nu pot nici vinete, nici ardei. E foarte bine așa. Postul este sănătatea trupului. Grăsimea, mâncarea îngreunează trupul”, a spus Gigi Becali la RomâniaTV.

La fel ca în fiecare an, Gigi Becali a fost și la Muntele Athos.

De ce a fost numit Becali „Războinicul luminii”

Daniela Simulescu a realizat portretul astrologic al lui Gigi Becali. „Uitându-ne în astrograma lui natală, ne dăm seama că nu degeaba a fost denumit „Războinicul luminii”. Este porecla cea mai potrivită pentru un nativ care are Marte, planeta acțiunii, și Nodul Sud, ce preluăm din alte vieți sau din moștenirea familei, în Berbec. Luna natală se afla în Balanță, ceea ce arată că nevoia sa este de a face dreptate într-un mod diplomat, însă opoziția cu Marte îl provoacă tot timpul, îl face să își manifeste emoțiile într-un mod curajos, energic, neînfricat, impulsiv și demonstrativ, pe alocuri. Vrea să lupte, să câștige și nu se teme de ce zic ceilalți. Poate de aici și atracția către fotbal, avea nevoie de ceva care să îl ajute într-un mod constructiv să își folosească spiritul competitiv și energia debordantă”, a precizat Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Având Soarele în Rac, Gigi Becali este iubitor de patrie, de familie, de tradiții și dornic să pună baze, să construiască, să aibă diverse fundații. Recent, acesta a declarat că nu mai este războinicul luminii, ci doar al familiei lui. Poziția lui Venus în Taur i-a oferit o căsătorie lungă, stabilă, liniștită, dar și o atracție către afacerile imobiliare, fler financiar și pragmatism. Saturn în Săgetător i-a adus respectul față de religie”, a mai spus astrologul Daniela Simulescu.

