Trei categorii de români la târgurile de carte. Situaţie inedită, unii nici nu vin

Bogdan Hrib este un scriitor român, editor și profesor universitar, cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale în literatura polițistă. Predă cursuri de management la SNSPA și UNiversitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este fondatorul Editurii Tritonic, un important actor pe piața editorială din România, axată pe literatură de specialitate, științe sociale și ficțiune, inclusiv romane polițiste. În calitate de scriitor, Hrib este autorul seriei de romane polițiste care îl au în centrul acțiunii pe Stelian Munteanu, un personaj complex ce combină elemente de jurnalism și investigație.

După Târgul de Carte Gaudeamus, Bogdan Hrib a vorbit pentru DC News despre categoriile de români de la târgurile de carte.

"Mi s-a părut că au fost câteva categorii de vizitatori. Au fost cei care umblau de mână, frumos, 2 câte 2, privind mai mult în sus decât în jos, şi nu cumpărau nicio carte. Au fost şi cei care au venit, foarte puţini, cu listuţă. M-am bucurat, că nu am mai văzut cititori cu listă dinainte de pandemie. Nu neapărat că urmăreau reducerile, dar urmăreau şi autografele, asta m-a bucurat şi mai mult. Spre exemplu, am lansat un volum colectiv de povestiri poliţiste, Noir de Crăciun, şi am avut toţi cei 10 autori din carte acolo. Iar oamenii au venit să ia autografe de la toţi. Nu au fost cohorte întregi, ci puţini, dar buni.

Iar a treia categorie, cea mai interesantă, este cea a celor care au fost dar nu au fost. Sunt cei care s-au impregnat de cultură prin online. Au participat doar prin social-media şi au fost comenzi online prin diverse platforme. Mi se pare foarte interesant. Senzaţia mea e că târgurile de carte vor ajunge curând un fel de mini-transmisii live. Iar cititorii fideli vor comanda cărţile, de la diverşi distributori", a declarat Bogdan Hrib.

Ce se vinde cel mai bine

"Cartea de copii merge foarte bine. Din nefericire, noi nu avem carte de copii la editură, dar nici nu ne dorim, pentru că e o competiţie acerbă. Sunt foarte multe edituri, şi unele mari, se traduce mult, se scrie destul de puţin în România.

Apoi, sunt cărţile personalităţilor. E şi un jucător nou pe piaţa de carte care mi se pare că exagerează cu asta. Şi mai rămâne şi nucleul dur. Cei care citesc literatură, merg spre unele edituri. Cei care citesc SF, sau poliţiste, se duc şi ei spre zona lor. Sunt nişte grupuri, să le zicem aşa", a mai spus Bogdan Hrib.

