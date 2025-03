Povestea Rodicăi, meșter popular al Vasluiului: ”Îmi place să le vorbesc copiilor despre ceea ce înseamnă această funie a vieții”

Rodica Bulboacă, unul dintre meșterii populari ai Vasluiului, a pus în comuna Laza bazele unui muzeu al tradițiilor vizitat mai ales de copii și tineri, cărora dorește să le arate cum trăiau bunicii și străbunicii lor, cum se gospodăreau, ce obiceiuri aveau dar și cum știau a munci glia și a petrece.

Femeie vrednică dintr-un sat de pe lângă Vaslui, crescută la lumina opaițului într-o familie cu 12 frați, Rodica a prins drag de tot ce înseamnă lucrul în casă. E bucătăreasă neîntrecută și nu s-a dat în lături de la mânuitul acului ca să coasă cele mai frumoase ii, catrințe, brâie sau ștergare.

Promovarea tradițiilor românești prin mărțișoare și simboluri populare

De o bună bucată de vreme, e implicată în promovarea portului tradițional românesc și îi învață și pe alții cum să pună pe pânză modele populare. Analizând semnificația fiecărui model cusut, și-a dat seama că hainele populare spun de fapt povești și s-a gândit să transpună aceste simboluri și pe mărțișoare. Realizează de câțiva ani mărțișoare tradiționale, confecționate manual din materiale naturale.

„Această tradiție a mărțișorului face parte din patrimoniul cultural al poporului român, la fel ca meșteșugurile, care sunt pilonul de bază al acestui patrimoniu. Din 2017, știm cu toții că mărțișorul a intrat în patrimoniul UNESCO și alături de noi mai sunt Macedonia, Bulgaria și Republica Moldova.

Eu m-am axat pe aceste modele zoomorfe și cu precădere pasărea, pentru că am întâlnit atâtea tipuri de păsări și m-am gândit să le expun, fiindcă niciodată nu au fost expuse. Fiecare model are povestea lui, iar anul acesta am vrut să scriu și povestea pe spatele fiecărui mărțișor.

Eu nu le fac pentru a le comercializa, vreau să scot la lumină niște obiceiuri și să spun niște povești. Poate sunt modele care par nesemnificative, dar când te uiți la povestea lor, parcă e altceva, vezi adâncul lucrurilor”, a spus Rodica Bulboacă.

Pe mărțișoarele create de ea anul acesta apar în special păsări, simbol al libertății, dar și alte elemente din natură - nuca, pomul vieții sau spicul, alături de coloană ori cruce. Interpretate potrivit tradiției populare, toate aceste simboluri dezvăluie taine ale existenței umane, micile mărțișoare create de mâinile neobosite ale femeii căpătând sens și devenind astfel mărturii ale înțelepciunii ancestrale.

18 ani de dedicare în coordonarea atelierelor de mărțișoare

Din 2007, Rodica Bulboacă este coordonator al atelierelor de mărțișoare a căror bază a fost pusă de Centrul Cultural Județean Vaslui. În fiecare an, alături de alte femei pasionate de arta populară, îi învață pe copii cum să-și creeze propriile mărțișoare, care e semnificația firului roșu împletit cu cel alb și cum în Moldova cei care primesc mărțișoare sunt băieții și bărbații.

Sau cel puțin așa era pe vremea copilăriei sale, când băieții care avea pieptul plin de mărțișoare le dădeau fetelor o mică atenți de 8 Martie. Tradiția e și acum păstrată în unele localități din zona Moldovei, dar nu mai e la fel de prezentă ca odinioară.

„Am avut ateliere cu elevi din școli din Vaslui și m-am gândit că acesta este un bun prilej să le explic copiilor semnificația mărțișorului. Îmi place ca de fiecare dată să le ofer copiilor pentru acasă câte un mărțișor, dar mai cu seamă îmi place să le vorbesc despre ceea ce înseamnă această funie a vieții și ce reprezintă ea.

În copilărie, noi ne făceam aceste mărțișoare din ce aveam la îndemână. Mărțișorul avea până un loc anume unde se punea după ce-l purtai în piept. De asemenea, le spun celor mici că așa cum e obiceiul la noi, în Moldova, mărțișoarele se oferă și bărbaților, băieților, iar acest lucru nu se mai întâlnește în alte părți”, povestește Rodica Bulboacă.

Rodica Bulboacă, un exemplu pentru semenii săi

Pentru toți cei din jurul său, femeia simplă din Laza e un exemplu de perseverență și dedicare.

„Despre doamna Rodica Bulboacă putem spune că este o persoană polivalentă. Când am întâlnit-o, dumneaei era deja cunoscută la nivel național pentru ceea ce făcea în vederea promovării tradițiilor populare.

Participă la multe dintre evenimentele organizate de noi și adaug Târgului de primăvară cu atelierele aferente de creat mărțișoare, Târgul de ouă încondeiate și de icoane, Târgul meșterilor populari. De astfel de oameni implicați avem nevoie pentru a face cunoscute tradițiile noastre populare”, a declarat directorul Centrului Cultural Județean Vaslui, Lucian Onciu, potrivit Agerpres.

